Un nouvel exécutif dynamique au Bloc Québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

Les membres de l’Association du Bloc Québécois de Pierre - Boucher - Les Patriotes - Verchères se sont réunis le 2 avril dernier pour leur Assemblée générale annuelle afin de faire le bilan de l’année et de procéder à l’élection des membres de son conseil exécutif.

Il s’agissait d’une première rencontre en personne pour l’organisation, les assemblées de 2020 et 2021 s’étant déroulées en mode virtuel. Le député de Pierre-Boucher - Les Patriotes - Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a profité de l’occasion pour rendre hommage à Richard Charron qui se retire cette année.

« Je suis immensément reconnaissant à l’égard de Richard Charron pour ses nombreuses années de dévouement et de militantisme. En plus de s’être impliqué pendant plus de sept ans au sein de l’exécutif du Bloc Québécois de Pierre-Boucher - Les Patriotes - Verchères, il m’a aussi accompagné dans mon propre parcours politique depuis le tout début. Merci Richard pour avoir cru en moi et pour tout ce que tu as fait pour le pays. » a déclaré monsieur Barsalou-Duval.

Autre fait digne de mention, les membres ont profité de ce rassemblement pour voter une motion demandant au gouvernement canadien de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la venue et l’entrée au pays des réfugiés ukrainiens.

Parmi les postes qui ont changé au sein de l’exécutif, on retrouve M. Shawn Vermette-Tassoni à la vice-présidence, M. Félix Desrochers au poste de représentant-jeune ainsi qu’un citoyen bien connu dans la région en raison de son engagement communautaire exemplaire, Alain Langlois au poste de trésorier. Pour sa part, le président sortant, M. Emmanuel Morin a été élu par acclamation pour une 3e année consécutive.

« Année après année, notre organisation arrive toujours à remplir ses objectifs et à améliorer ses résultats et je n’en suis pas peu fier. Ce n’est certainement pas étranger au travail de notre député qui recueille un immense appui auprès des électeurs de la circonscription. Je suis donc bien heureux, mais surtout particulièrement motivé à l’idée d’entreprendre ce mandat avec notre dynamique équipe renouvelée. », a-t-il conclu.