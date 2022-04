Ottawa réserve 5,3 G $ pour les soins dentaires, mais la mécanique reste à déterminer

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec attribuent 2,25 millions de dollars à Solution Usinage, une entreprise de Mirabel active dans l’industrie de la fabrication et de l’assemblage. Ce montant soutiendra la réalisation d’un projet de 2,84 millions de dollars visant l’acquisition d’équipements et l’agrandissement de l’usine actuelle. La ministre déléguée à l’Économie et députée de Les Plaines, Mme Lucie Lecours, en a fait l’annonce aujourd’hui. L’aide gouvernementale est accordée sous forme de prêts issus, en parts égales, des fonds propres d’Investissement Québec, dans le cadre de l’initiative Productivité innovation, et du programme ESSOR, géré conjointement par Investissement Québec et le ministère de l’Économie et de l’Innovation. « L’industrie de la fabrication et de l’assemblage est un secteur concurrentiel dans lequel nos entreprises doivent se démarquer. Grâce à l’acquisition d’équipements à la fine pointe de la technologie, Solution Usinage se donne les moyens d’améliorer sa productivité et de demeurer compétitive. Je suis fière d’appuyer cette entreprise de la circonscription de Les Plaines dans ses efforts de modernisation. », mentionne Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie et députée de Les Plaines. « Ayant établi avec ses clients une relation de confiance basée sur la rigueur et le professionnalisme, l’entreprise de Patrick Charbonneau et de Richard Brochu s’assure de maintenir sa position favorable au sein de son marché en misant sur l’innovation et la technologie pour augmenter sa capacité de production. Notre équipe régionale est fière de travailler auprès de ces deux entrepreneurs d’expérience et continuera d’offrir aux entreprises des Laurentides le soutien nécessaire pour propulser leur croissance. », commente Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec