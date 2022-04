Près d’un million de dollars disponibles pour des projets visant la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale, la Table des préfets de Lanaudière lance un appel pour lequel les projets seront traités de manière continue, et ce jusqu’au 15 septembre 2022. Les projets soumis devront se terminer au plus tard le 30 septembre 2023.

Les sommes disponibles sont issues du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour la mise en place de projets dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Cet appel de projets traité de manière continue vise à favoriser l’utilisation des sommes dédiées aux territoires de MRC. Il s’agira donc du dernier appel de projets par territoire.

Après cette date, si des sommes résiduelles subsistaient dans les enveloppes locales, elles pourraient être rendues disponibles à l’ensemble des territoires de la région.

À la suite de l’appel de projets s’étant terminé en novembre 2021, des sommes résiduelles sont disponibles pour de nombreux territoires, dont la répartition est la suivante :

Territoires et sommes disponibles

– MRC de Montcalm 80 404,66 $

– MRC de Matawinie 244 713,37 $

– MRC Les Moulins, les sommes ont déjà été investies dans le cadre des appels de projets antérieurs.

– MRC de L’Assomption 136 725,03 $

– MRC de D’Autray 215 668,38 $

– MRC de Joliette 132 433,55 $

« Nous avons à cœur de soutenir les acteurs du milieu, qui sont les mieux placés pour connaître la réalité des personnes vulnérables et répondre adéquatement à leurs besoins. Les Alliances permettent de favoriser une dynamique de concertation et de participation des collectivités pour assurer le développement de projets novateurs en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La synergie qui se dégage de la démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale représente un atout certain pour les citoyens de la région. », explique M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

L’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, amorce ainsi sa dernière année de déploiement.

Rappelons que pour la durée de l’entente, un montant de plus de 6 millions était disponible pour investir dans des projets visant la lutte à la pauvreté et l’inclusion sociale dans la région de Lanaudière. Les projets soumis doivent obligatoirement être en lien avec les priorités locales identifiées par les partenaires de chacune des MRC. Les projets touchant plus de 50 % de la population ou 4 territoires de MRC et plus devront être en lien avec les priorités régionales. Sont admissibles les organismes à but non lucratif, les organisations municipales et les coopératives (excluant les coopératives du secteur financier).

« Cet appel de projets en continu représente une réelle opportunité pour nos partenaires. Nous savons que les organismes sauront proposer la réalisation de projets qui répondent aux priorités locales et régionales. Comme depuis le début de cette entente, nous arriverons encore à faire la différence, à faire ensemble et à partager des idées en faveur de l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de nos communautés. », explique M. Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière.

Les documents nécessaires au dépôt de projets sont accessibles dès maintenant sur le site Internet de la Table des préfets de Lanaudière. Les projets seront traités de manière continue, et ce jusqu’au 15 septembre 2022.

Les projets soumis devront se terminer au plus tard le 30 septembre 2023. Pour information, joignez M me Sabrina Barbeau, responsable des dossiers en développement social par courriel au [email protected]

À propos de la Table des préfets

La Table des préfets de Lanaudière, formée depuis 1995, est une instance politique ayant pour principal objectif de permettre aux MRC du territoire lanaudois de se concerter sur des dossiers régionaux et d’échanger sur des enjeux communs. Elle a aussi pour mandat de maintenir un lien avec les organismes socio-économiques du territoire et d’assumer la gestion d’ententes à caractère régional. Elle agit également à titre de comité d’analyse et de sélection des projets soumis dans le cadre du FRR-volet 1.