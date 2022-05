Fermeture de l’autoroute 19 en direction nord à la hauteur du boulevard Saint-Martin à Laval

Plusieurs citoyennes et de citoyens sont rassemblés, dimanche après-midi au parc Antonio-Barette à Joliette, pour souligner, sous le thème Pour vivre comme du monde, la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. « En 2022, c’est inacceptable qu’autant de femmes et d’hommes peinent à joindre les deux bouts. Le salaire minimum ...