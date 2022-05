Les éducatrices du CPE de La Vallée ont voté la grève

Mardi soir, les travailleuses ont voté la grève, puisque leur négociation locale tarde à se régler sur le point de l’autopause.

Après un hiver mouvementé à la table nationale, les parties ne s’entendent pas sur le seul enjeu restant de cette ronde de négociation locale, soit le remplacement des pauses.

« Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous faisons ces jours de grève pour notre négociation locale, ce n’est qu’une question de volonté de notre employeur de l’écrire noir sur blanc dans notre convention collective. », avance Jasmin Boulay, porte-parole du syndicat des CPE des Laurentides – CSN.

L’ensemble des éducatrices du CPE aimeraient voir disparaître l’autopause, mais la direction refuse. L’autopause consiste à ce qu’une éducatrice ait à surveiller plus d’enfants que son groupe habituel pendant la période de la sieste.

« Pour un employeur, c’est plutôt une question de priorité, on sait qu’il a les moyens d’investir dans la qualité du service aux enfants, mais pour l’instant il fait le choix de ne pas prioriser la sécurité. On espère que l’employeur comprendra le message plus tôt que tard, parce que la pression va continuer d’augmenter de semaine en semaine dans le CPE de La Vallée et les travailleuses peuvent compter sur l’appui indéfectible du Conseil central des Laurentides et de la CSN. », termine Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides.