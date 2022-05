Près de 815 000 $ pour appuyer des projets touristiques dans les Laurentides

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce l’allocation de 814 530 $ pour appuyer 30 projets touristiques dans la région des Laurentides.

Ce soutien provient du volet 3 de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022 ainsi que de Tourisme Laurentides.

Rappelons que le 27 avril 2022, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonçait un appui total de 13 millions de dollars à des projets touristiques au Québec dans le cadre des Ententes de partenariat régional en tourisme.

« Afin d’assurer la croissance du tourisme au Québec, nous devons demeurer compétitifs et proposer des attraits qui répondent aux attentes en constante évolution de la clientèle, dans toutes nos régions. C’est pourquoi votre gouvernement travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des associations touristiques régionales et investit dans des leviers financiers porteurs comme l’Entente de partenariat régional en tourisme, qui soutient un développement touristique en phase avec les priorités locales. Je me réjouis de l’aide financière accordée à ces projets, car ils contribueront à augmenter l’attractivité des Laurentides. », mentionne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

« Je suis très heureuse que votre gouvernement soutienne les entrepreneurs touristiques de notre région, qui mettent en œuvre des projets dont les retombées bénéficient à l’ensemble de notre communauté. Je salue également l’engagement des membres de l’équipe de Tourisme Laurentides, qui facilite la mise en œuvre sur notre territoire de l’Entente de partenariat régional en tourisme. Les Laurentides sont réputées pour leur beauté, leur accueil et la qualité de leurs attraits, et nous devons travailler tous ensemble afin qu’elle demeure une destination de premier plan. », mentionne Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

« À titre de partenaire et coordonnateur de cette EPRT 2020-2022, nous avons pu constater la pertinence du volet 1 du programme pour les mesures sanitaires et, avec le volet 3, une dynamique entrepreneuriale que nous saluons. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Québec, la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx, l’équipe du Ministère et l’équipe de Tourisme Laurentides pour leur appui et leur engagement, qui favorisent le développement touristique de notre région par ces investissements qui stimulent notre économie. », conclut François Peloquin, président de Tourisme Laurentides

L’aide financière se répartit comme suit :

Argenteuil - Trois projets : 80 943 $

Bertrand - Six projets : 141 963 $

Blainville - Un projet : 31 132 $

Deux-Montagnes - Un projet : 18 679 $

Groulx - Un projet : 24 906 $

Labelle - Onze projets : 351 908 $

Les Plaines - Un projet : 6 226 $

Mirabel - Un projet : 31 132 $

Prévost - Quatre projets : 105 849 $

Saint-Jérôme - Un projet : 21 792 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d’autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l’offre touristique.

Les EPRT visent également à répartir les investissements de l’industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires locaux.