Marie-Noëlle Aubertin et Éric Michaud représenteront Québec solidaire dans Groulx et Blainville

Une cinquantaine de membres et sympathisants de Québec solidaire sont venus confirmer les candidatures de Marie-Noëlle Aubertin dans la circonscription de Groulx et d’Éric Michaud dans celle de Blainville en vue des élections provinciales de l’automne prochain.

Originaire de la région, Marie-Noëlle Aubertin, 38 ans, est professeure de littérature au Collège Lionel-Groulx. L’ancien candidat de cette circonscription, Fabien Torres, également professeur de ce collège et toujours impliqué dans l’association solidaire de Groulx, est ravi de voir une collègue militante aussi compétente prendre sa relève.

Selon Guillaume Chouinard, un citoyen de Boisbriand présent à l’assemblée d’investiture, « plusieurs citoyens de la circonscription voient bien que le seul parti pouvant répondre aux problèmes de pauvreté et à ceux causés par les changements climatiques, c’est Québec solidaire ».

La candidate a touché la foule avec un discours sensible et vrai : « Il est urgent de réenchanter le monde pour y injecter de la beauté, de la douceur, de la solidarité. Nous pouvons recoudre le tissu social et retrouver la démesure de notre force collective. Le Québec mérite mieux, nous le devons à nos enfants. » Rappelons que Québec solidaire a terminé deuxième dans Groulx lors des élections de 2018.

Éric Michaud, 47 ans, anime des ateliers multimédias dans les écoles de la région avec des jeunes en difficulté d’apprentissage. Il a milité à l’Union des forces progressistes et comme représentant syndical. Il a partagé à l’audience captivée les thèmes qui lui tiennent à cœur : « La question n’est pas de savoir combien ça coûte investir en environnement et en éducation, mais plutôt combien ça va coûter de ne pas le faire ! ».

Le député de Laurier-Dorion, Andrès Fontecilla, était heureux de voir que les propositions du parti seront portées par des gens ancrés dans la communauté locale. Il a salué leur engagement à se battre pour l’accessibilité au logement.

La région des Basses-Laurentides étant l’une des régions du Québec les plus durement frappées par la crise du logement, il est urgent, selon lui, de mettre en place des mesures d’aide afin que chaque personne puisse habiter un endroit qui lui convienne. Un contingent solidaire se joindra d’ailleurs à une manifestation pour le droit au logement à Sainte-Thérèse le samedi 4 juin en après-midi.