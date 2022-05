Louise Chabot s’arrête à Rimouski dans le cadre de sa tournée sur l’assurance-emploi

Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville et porte-parole du Bloc Québécois en matière de Travail, Emploi, Développement de la main d’œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap, fait un arrêt à Rimouski dans l’Est-du-Québec en compagnie de son collègue Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, dans le cadre de sa tournée du Québec portant sur une réforme pressante du régime de l’assurance-emploi.

« Il est essentiel de rappeler au gouvernement l’urgence de réformer l’assurance-emploi dès maintenant, car le statu quo n’est plus possible. Le budget NPD-Libéral présenté le mois dernier ne prévoit absolument rien en lien avec une réforme complète de l’assurance-emploi, comme prévu dans la lettre de mandat de la ministre Qualtrough. La couverture de l’assurance-emploi doit être élargie au plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs : c’est une question d’équité. Ce budget les laisse tomber et c’est pourquoi nous allons continuer d’aller à leur rencontre et d’exiger une réforme immédiate de l’assurance-emploi. », déclare Louise Chabot.

« La pandémie a mis en évidence les failles du programme et l’urgence d’une réforme pour les travailleuses et travailleurs. La réforme de l’assurance-emploi doit être faite maintenant, pas demain. Il y a urgence. La ministre et le gouvernement doivent entendre le message que nous lançons. », affirme Maxime Blanchette-Joncas.

« Il faut, de toute urgence, éliminer le trou noir qui affecte nos travailleuses et nos travailleurs des industries saisonnières. Ce n’est pas normal qu’encore aujourd’hui, les personnes qui travaillent dans nos industries saisonnières se retrouvent sans revenus entre la fin de leurs prestations d’assurance-emploi et leur retour au travail. », renchérit M. Blanchette-Joncas.

« Pour toutes ces raisons et bien d’autres, le régime de l’assurance-emploi doit être réformé maintenant. Vous êtes invités à signer notre pétition en ligne afin que la ministre entende notre message. », fait valoir Louise Chabot.

La visite de la députée de Thérèse-De Blainville dans l’Est-du-Québec s’inscrit dans la suite de sa tournée du Québec qui se poursuivra dans la région de Montérégie-Est.

Pour signer la pétition, vous pouvez suivre le lien suivant : https://www.louisechabot.quebec/tournee-assurance-emploi