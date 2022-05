Armes de poing: Trudeau annonce un projet de loi pour instaurer un «gel national»

Le gouvernement du Québec confirme la mise en œuvre du plan d’action de la Ville de Shawinigan pour la relance de son centre-ville. Ce plan comprend le réaménagement de la place du Marché et de la 5e rue de la Pointe, l’ajout d’œuvres d’art urbain et d’un parcours expérientiel ainsi que la création d’un fonds d’aide aux entreprises et d’une ...