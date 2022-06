Prolongation du mandat de Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides

M. André Poirier, président du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, est fier d’annoncer la prolongation, par le gouvernement du Québec, du mandat de madame Rosemonde Landry à titre de présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.

Assumant les fonctions de présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides depuis septembre 2019, Mme Landry présente un parcours impressionnant dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Œuvrant au CISSS des Laurentides depuis 2015, elle a précédemment occupé les postes de directrice des soins infirmiers et de l’éthique clinique puis de directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée, de l’enseignement et de la recherche. Elle avait aussi auparavant travaillé dans la région de Trois-Rivières ainsi qu’en Ontario.

Mme Landry a acquis son expérience notamment grâce à sa formation en soins infirmiers, mais également par ses études supérieures, dont une maîtrise en administration des affaires (MBA) et un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit et politiques de la santé. En somme, ce sont près de 40 années qui ont forgé son expertise.

« Rosemonde Landry a su, au cours des trois dernières années, relever différents défis avec brio à titre de PDG du CISSS des Laurentides. Elle a particulièrement su rallier les troupes dans un contexte très exigeant imposé par la pandémie. Elle tient à mettre les usagers au cœur des priorités, ce qui est incontournable pour notre organisation. », a révélé M. Poirier.

« Je suis heureuse de pouvoir poursuivre le travail entrepris au cours des dernières années. C’est avec autant de cœur et d’engagement que je souhaite continuer de mener la belle et grande équipe du CISSS des Laurentides. C’est un privilège de côtoyer autant de personnes pleines d’expertise et d’humanité. », a déclaré Mme Landry.

En terminant, les membres du conseil d’administration souhaitent remercier Mme Landry d’accepter de poursuivre son mandat et tiennent à souligner le travail acharné des différentes équipes qui œuvrent avec elle à la santé et au bien-être de la population des Laurentides.