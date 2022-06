Le 7e Ribfest annuel de Montréal est de retour du 12 au 14 août

La plus grande collecte de fonds de l’année des Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île aura lieu du 12 au 14 août, de 11 h à 21 h, au 13665, boulevard Pierrefonds.

Cette année, le festival sera de nouveau un événement à part entière, avec 4 Ribbers, 14 Food Trucks, 15 vendeurs du marché local, une Kid Zone, de la musique live et un jardin de bière.

Les fonds récoltés lors du festival par la collecte de dons, ainsi que par la vente de marchandises et de boissons, seront reversés aux différents programmes proposés par l’agence. Chaque programme permet d’établir des relations de mentorat qui changent la vie des jeunes de l’Ouest-de-l’Île.

Le festival est une fois de plus parrainé par Traffic Tech et Flighthub, deux donateurs et supporters de longue date de l’agence. Les employés de Traffic Tech et de Flighthub ont été au cœur du festival chaque année.

« En tant que bénévole au Ribfest depuis quelques années, je peux vraiment dire que c’est une expérience enrichissante et positive d’année en année. Nous nous amusons énormément chaque année à rencontrer les invités, les organisateurs et les autres bénévoles. Tout le monde est prêt à se surpasser pour faire de cet événement un grand succès. C’est vraiment une journée de sourires et d’observation de la communauté qui se rassemble pour une bonne cause. », commente Maryssa, coordinatrice des médias sociaux et de la communication chez Flighthub.

« J’étais une petite sœur. Les Grands Frères Grandes Sœurs de l’ouest de l’île ont trouvé un moyen étonnant et savoureux de collecter des fonds, des côtes impressionnantes qui mettent l’eau à la bouche, une atmosphère incroyable et tout cela pour aider un organisme local à but non lucratif, quoi de mieux ! », mentionne Wanda, employée de Traffic Tech.

L’agence se réjouit de réunir une fois de plus la communauté autour d’un bon repas et d’une bonne cause !