Ottawa cumule un déficit de 5,5 milliards $ pour la période d'avril à décembre

Le gouvernement fédéral a cumulé un déficit de 5,5 milliards $ au cours des neuf premiers mois de son exercice financier 2022-23.

Dans sa revue financière, le ministère des Finances a précisé vendredi que ce résultat se comparait à un déficit de 70,1 milliards $ pour la même période lors de l'exercice précédent.

Les revenus du gouvernement ont totalisé 310,0 milliards $ d'avril à décembre, un chiffre en hausse par rapport à celui de 278,3 milliards $ de la même période un an plus tôt. Ottawa a attribué cette hausse à la croissance économique et à la diminution des répercussions budgétaires et économiques de la pandémie de COVID-19.

Entre-temps, les dépenses des programmes excluant les pertes actuarielles nettes ont atteint 282,4 milliards $ pour la période de neuf mois, un chiffre en baisse par rapport à celui de 322,0 milliards $, essentiellement en raison de la fin des mesures temporaires relatives à la COVID‑19.

Les frais de la dette publique ont totalisé 25,8 milliards $ pour la période, en hausse par rapport à ceux de 18,7 milliards $ cumulés un an plus tôt, en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation.

Les pertes actuarielles nettes se sont quant à elles chiffrées à 7,4 milliards $, en baisse par rapport à celles de 7,7 milliards $ des neuf premiers mois de l'exercice précédent.

La Presse Canadienne