Fin de certaines primes: le revenu des infirmières diminuera dans deux semaines

Les infirmières du Québec verront leur revenu diminuer dans deux semaines, si rien ne change d'ici là.

Trois primes viendront en effet à échéance le 30 mars, dont une prime de 3,5 % pour l'ensemble des professionnelles en soins. Cette prime avait été obtenue lors de la dernière négociation des conventions collectives.

Deux autres primes, une de soir de 4 % et une de nuit de 2,5 %, pour celles qui travaillent à temps complet dans les centres 24/7, viendront également à échéance à la même date.

Ces primes ne seront pas maintenues comme les salaires, lorsque la convention collective viendra à échéance le 31 mars.

En entrevue jeudi, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Julie Bouchard, a dit craindre les répercussions de cette diminution de revenu, alors que Québec cherche justement à maintenir les infirmières dans le réseau public, voire à y faire revenir celles du privé.

Qui plus est, Québec affirme justement que ce sont les quarts de soir et de nuit qui sont plus difficiles à combler.

Contacté, le cabinet de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a fait savoir que les primes sont «négociées et discutées avec les syndicats» et que «comme nous sommes en négociation, nous ne commenterons pas davantage».

Lia Lévesque, La Presse Canadienne