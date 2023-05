Secteur public/parapublic: Québec bonifie ses offres en éducation et en santé

Le gouvernement du Québec annonce mercredi une bonification de ses offres monétaires en éducation et en santé dans l’espoir de conclure avec les syndicats un renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, précise qu’en éducation, son gouvernement met sur la table un montant forfaitaire de 12 000 $ qui sera offert au personnel enseignant admissible à la retraite sans réduction qui acceptera, sur une base volontaire, de demeurer à temps complet en 2023-2024. Le gouvernement estime que près de 7000 enseignants seraient admissibles à cette offre au cours de la prochaine année scolaire.

Par ailleurs, le gouvernement signale des sommes de 143 millions $ permettront de reconduire, jusqu'à la fin de l'été, les primes offertes aux ressources en santé et en services sociaux. De plus, les primes dans la fonction publique sont reconduites pour la même période.

La ministre LeBel souligne que ces mesures s'ajoutent à celles contenues dans l'offre initiale de hausse salariale de 9 % sur cinq ans et aux offres centrales de 11 % à 17 % faites en mars dernier à plus de 280 000 salariés, soit près de la moitié des effectifs des secteurs public et parapublic, qui sont toutes maintenues dans leur intégralité.

La présidente du Conseil du Trésor veut intensifier les travaux aux tables sectorielles. Elle précise que l’approche des vacances d’été ne peut pas constituer une excuse pour un relâchement dans les discussions puisque des moments critiques approchent.

Des négociations intensives sur l'organisation du travail auront donc lieu de la mi-mai jusqu'à la fin de l'été.

La Presse Canadienne