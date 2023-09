Ottawa nomme un commissaire à l'éthique par intérim après un vide de plusieurs mois

Ottawa a nommé un commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique par intérim, plus de six mois après le départ à la retraite du dernier commissaire permanent.

Le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique a publié un communiqué indiquant que Konrad Winrich von Finckenstein a été nommé à ce poste pour les six prochains mois.

Martine Richard, une employée de longue date du bureau, a été nommée commissaire par intérim en avril, mais a démissionné peu de temps après en raison d'une controverse sur le fait qu'elle est la belle-sœur du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.

Mario Dion, le dernier commissaire permanent aux conflits d'intérêts et à l'éthique, a pris sa retraite en février.

Les conservateurs ont critiqué le premier ministre Justin Trudeau pour le temps qu'il a fallu pour nommer un remplaçant, soulignant que la pause de six mois est la plus longue depuis la création de ce poste en 2007.

En tant que nouveau commissaire, M. von Finckenstein sera en mesure d'entreprendre des enquêtes en matière d'éthique et de fournir des conseils aux députés et autres titulaires de charge publique sur les responsabilités en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts.

La Presse Canadienne