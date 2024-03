L’administration Poulin veut lutter contre les îlots de chaleur

Parmi les objectifs du Plan de transition écologique adopté en septembre dernier par le conseil municipal, on retrouve la lutte contre les îlots de chaleur urbains (ICU). Ces derniers se situent surtout dans les zones densément bâties, les développements commerciaux de grandes surfaces et les parcs industriels. C’est pourquoi un plan a été élaboré et annexé à celui d’urbanisme de la Ville.

« Le Plan de lutte contre les îlots de chaleur pose un diagnostic sur le territoire de Blainville. Il propose 18 actions à mettre en œuvre pour réduire les ICU et leurs impacts au cours des prochaines années. Le Plan inclut également les actions réalisées par la Ville depuis 2009, notamment à travers nos règlements d’urbanisme, pour diminuer les ICU dans les quartiers résidentiels plus récents. Grâce à cet outil et aux actions qui en découleront, la Ville espère atteindre, d’ici 2040, des cibles ambitieuses, en collaboration avec nos partenaires commerciaux, industriels et institutionnels », a déclaré la mairesse Liza Poulin.

Dix-huit actions pour lutter contre les ICU

Ce plan présente des actions pour lutter efficacement contre les ICU à court (0-3 ans), moyen (3-6 ans) et long terme (6-10 ans). Parmi ces actions, notons :

La plantation d’arbres et d’arbustes dans les emprises de rue des ICU à risque élevé et très élevé;

La végétalisation du boulevard du Curé-Labelle, en concordance avec le futur Plan particulier d’urbanisme (PPU);

La protection des milieux naturels qui agissent comme des îlots de fraîcheur;

La sensibilisation des centres de service scolaires pour planifier la végétalisation et la déminéralisation des cours d’école;

La modification de la réglementation municipale afin d’exiger un minimum de superficie couverte par la canopée dans les stationnements et pour assurer une gestion des eaux pluviales;

Un meilleur encadrement de l’abattage d’arbres et de leur remplacement;

La promotion et la bonification des mesures incitatives pour la plantation d’arbres;

L’exigence de l’utilisation de revêtements permettant la réflectance solaire lors de la construction ou le remplacement des aires de stationnement.

« Les mesures de ce plan d’action permettront d’atténuer les effets des îlots de chaleur dans les secteurs les plus touchés de la Ville, protégeant du même coup les populations plus vulnérables. Des efforts seront déployés pour végétaliser les grandes artères commerciales et les zones résidentielles, déminéraliser les stationnements et, dans la mesure du possible, les cours d’école. Il faudra également adapter l’isolation et les toitures des bâtiments dans le but de les protéger davantage de la chaleur », a souligné Francis Allaire, conseiller délégué à la transition écologique.

Les ICU à Blainville et leurs impacts

Les impacts des ICU se manifestent de différentes façons : formation de smog, diminution de la qualité de l’air, demande accrue en énergie (air climatisé) et en eau potable, effets sur la santé humaine (inconfort, problèmes respiratoires ou cardiovasculaires).

« Généralement les ICU sont des secteurs urbanisés où les températures sont plus élevées que dans les secteurs environnants. Pendant la saison estivale, la température peut même être supérieure de 12 degrés dans une zone urbaine comparativement à un secteur rural. Les parcs industriels ou les artères commerciales comme les boulevards du Curé-Labelle ou de la Seigneurie sont des exemples d’ICU que l’on peut retrouver à Blainville », a expliqué Francis Allaire.

Le Plan de lutte contre les îlots de chaleur pose donc un diagnostic exhaustif sur la présence des ICU à Blainville avec une méthodologie éprouvée et des analyses de risques aux niveaux social et environnemental selon les secteurs étudiés.

« Pour lutter efficacement contre les ICU, il existe trois solutions globales : végétaliser davantage le territoire, déminéraliser et perméabiliser les grandes surfaces asphaltées, et favoriser les matériaux ainsi que les revêtements à haute réflectivité solaire. Par exemple, choisir des revêtements blancs ou pâles pour les toitures plates des bâtiments serait plus approprié pour limiter les ICU et leurs impacts. C’est ce que nous nous engageons à faire au cours des prochaines années », a conclu la conseillère déléguée à la mobilité, Marie-Claude Collin.

Pour consulter le Plan de lutte contre les îlots de chaleur : Blainville.ca