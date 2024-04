La Ville de Rosemère veut une modification au schéma d’aménagement

Le conseil municipal de Rosemère a adopté hier soir une résolution visant à confier le mandat à la Direction générale de préparer toute la documentation requise afin de déposer une demande de modification au schéma d’aménagement et de développement (SAD) auprès de la MRC Thérèse-De Blainville.

Cette demande de modification permettrait une affectation mixte commerciale et résidentielle dans le pôle régional, soit les zones C-03, C-139 et C-140.

Pôle régional

Le commerce de détail est en déclin et engendre par la même occasion une perte importante de revenu de taxation pour la Ville, exerçant par le fait même une pression sur le compte de taxes des citoyens.

En adéquation avec ses objectifs de redéveloppement, le Conseil souhaite saisir l’opportunité de consolider son territoire, notamment, en verdissant son plus gros îlot de chaleur, Place Rosemère et en adaptant cet espace aux impacts des changements climatiques. De plus, le Conseil désire prendre en considération les besoins sociaux et démographiques de la communauté en visant une diversité de logements sur son territoire.

Place Rosemère

Par ailleurs, rappelons que la Ville a attribué en février dernier un mandat pour une étude technique d’analyse de la capacité de raccordement des infrastructures urbaines. Ce genre d’étude fait partie d’un continuum nécessaire pour tout projet qui pourrait entrainer certaines modifications au niveau, notamment, des infrastructures.

La Ville de Rosemère doit s’assurer que ce processus se réalise de façon rigoureuse afin d’avoir toutes les données en main pour analyser tout projet de façon éclairée.

Création d’un comité de travail

Enfin, le Conseil a mis en place un comité de travail pour veiller sur son aspiration visant à consolider et adapter le territoire qui aura, notamment, le mandat de suivre les travaux des projets porteurs qui en découleront. Il sera composé de la conseillère Marie-Élaine Pitre, du maire Eric Westram ainsi que d’employés de l’administration municipale.