Louise Chabot annonce les montants distribués pour 2023-2024

Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, est fière d’annoncer que quatre organismes de la circonscription recevront une somme cumulée de 87 894 $ en subventions pour cette année dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés offre un soutien financier pour des projets qui ont pour objectifs de promouvoir le bénévolat auprès des personnes aînés, de favoriser leur participation sociale et leur inclusion dans la collectivité, de sensibiliser aux mauvais traitements qu’ils peuvent subir ou encore, de fournir une aide à l’immobilisation pour des projets et programmes communautaires qui leur sont destinés.

« Les montants qui ont été attribués aux organismes sont importants, car ils vont leur permettre de mettre en place des projets qui leurs sont chers et qui vont faire une différence pour les personnes aînées, comme l’implantation d’activités intergénérationnelles et sociales, par exemple. Et, je ne peux que leur souhaiter le meilleur dans la réalisation de leurs projets », déclare Louise Chabot.,