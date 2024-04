Plus de 449 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Blainville, M. Mario Laframboise, annoncent un investissement de 449 342 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région des Laurentides.

Pour l’occasion, ils étaient accompagnés de la députée de Mirabel, Mme Sylvie D’Amours, de la députée d’Argenteuil, Mme Agnès Grondin, de la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, et de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte.

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd’hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d’améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c’est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. », indique Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

l’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 15, en direction nord, entre Boisbriand et Mirabel;

la réfection de la chaussée de la route 364, entre Saint-Sauveur et Morin-Heights;

la réparation du pont du Lac-des-Sables sur la route 309, au-dessus de la rivière du Lièvre, entre Notre-Dame-de-Pontmain et Notre-Dame-du-Laus.

« Constatant la concrétisation de notre engagement d’améliorer la circulation par le parachèvement de l’autoroute 19 et de la voie réservée pour l’autoroute 15, je suis très fier de faire partie de ce gouvernement résolu à réaliser ces investissements routiers. Ceci permet de soutenir la vitalité économique, de réduire la congestion routière et de donner une plus belle qualité de vie aux citoyennes et citoyens de ma région. À terme, ces axes routiers représenteront un pas important vers la mobilité durable en favorisant l’utilisation du transport collectif, multipliant ainsi les différentes options de déplacement, tout en assurant un réseau efficace et sécuritaire. », ajoute Mario Laframboise, député de Blainville et président du caucus du gouvernement.

« Avec l’avancement des travaux de l’autoroute 19 et de la voie réservée de l’autoroute 15, en plus du début des travaux pour l’élargissement de la route 335 dans le secteur villageois de Sainte-Anne-des-Plaines, nous sommes en bonne voie de réaliser de grands projets pour améliorer la mobilité des résidents du secteur. Je suis heureuse de faire ce constat. », dit Lucie Lecours, députée des Plaines

« Cet investissement historique de près de 450 millions de dollars dans les réseaux de transport routiers des Laurentides marque une étape majeure pour notre région. Il s’agit d’un grand pas en avant vers une mobilité durable et sécuritaire pour tous les citoyens. Je suis fière de voir se déployer des projets concrets, qui amélioreront significativement notre quotidien et renforceront la liaison entre nos communautés. », termine Sylvie D’Amours, députée de Mirabel