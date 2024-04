Secteur public: le rejet de la FIQ sera-t-il une opportunité pour les autres?

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Blainville, M. Mario Laframboise, annoncent un investissement de 449 342 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région des Laurentides. Pour l’occasion, ils étaient accompagnés de la ...