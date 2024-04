Saint-Colomban certifiée Municipalités (et villes) amie des aînés

La Ville de Saint-Colomban est heureuse d’annoncer qu’elle est officiellement reconnue comme étant une Municipalités (et villes) amie des aînés (MADA).

Suivant un processus qui aura duré deux ans et impliquant un comité composé de citoyens d’élus, d’employés de la Ville et d’intervenants du milieu, la Ville de Saint-Colomban a refait son plan d’action quinquennal 2024-2029, qui démontre clairement l’attention portée aux besoins et enjeux qui touchent les aînés au sein de la communauté locale.

« Une ville amie des aînés encourage le vieillissement actif en optimisant la santé, la participation et la sécurité des citoyens âgés, pour améliorer leur qualité de vie. Concrètement, une ville amie des aînés adapte ses structures et ses services afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins divers puissent y accéder et y avoir leur place. » - MADA

Au total, ce sont 23 actions qui sont regroupées au sein du plan d’action MADA de la Ville de Saint-Colomban, avec des objectifs clairs d’accessibilité physique, d’inclusivité, de représentation visuelle, de valorisation de saines habitudes de vie, d’amélioration du réseau de transport actif et communautaire et de développement du sentiment d’appartenance des aînés sur le territoire.

« Ce plan d’action est un excellent pas pour la Ville de Saint-Colomban et nous donne un bon portrait des besoins concrets sur lesquels nous devons concentrer les efforts à court et moyen terme. Nous sommes très fiers d’être officiellement reconnus comme Municipalités (et Villes) Amies des Aînés. Le Conseil municipal travaille également sur une vision à plus long terme pour l’aménagement du territoire, qui favorisera un environnement social et bâti propice au bien-être de la population plus âgée. Le plan particulier d’urbanisme sur lequel nous travaillons conjointement avec l’administration permettra l’adaptation des services et l’intégration d’habitations spécialisées pour les personnes âgées, leur permettant de demeurer dans le milieu de vie auquel ils sont profondément attachés. Nous observons, petit à petit, un changement démographique à Saint-Colomban lié aux valeurs immobilières actuelles et il est de notre responsabilité de suivre la tendance en ayant une vision claire pour l’avenir. C’est un enjeu bien réel à Saint-Colomban, comme dans beaucoup de communautés des Laurentides et nous mettons actuellement en place les jalons de solutions concrètes pour y répondre. » - Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban