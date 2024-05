Dévoilement des lauréats du Prix Reconnaissance Luc DESILETS

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, a dévoilé les grands gagnants de cette nouvelle édition des Prix Reconnaissance Luc DESILETS, hier soir lors d’un gala à la petite église Cabaret-Spectacle de Saint-Eustache.

L’événement a été animé par le député, Luc Desilets, accompagné par, la directrice générale et fondatrice de l’Académie des arts Trouve ta voie, Joëlle Doré-Hébert. Plusieurs personnes se sont rassemblées pour célébrer ensemble ce moment, incluant les nominés, les lauréats de l’année précédente et les élus de la région.

Sous le thème « C’est la fête », cette soirée avait pour objectif de rendre hommage aux citoyens et citoyennes de la circonscription ayant contribué de manière exceptionnelle à notre collectivité. De plus, les participants de l’Académie des arts Trouve ta voie sont venus apporter une touche d’émotions à l’événement en présentant deux numéros spéciaux. Une manière vibrante de célébrer l’engagement et les réalisations des nominé.e.s.

« Quelle magnifique soirée passée en compagnie de mes concitoyens, où nous avons eu l’occasion de remercier et de reconnaître des individus extraordinaires qui s’investissent avec passion et dévouement dans notre belle circonscription ! Je tiens à remercier une fois de plus tous les participants aux Prix, et je félicite chaleureusement tous les gagnants et gagnantes », a déclaré le député Luc Desilets.

Voici la liste des lauréats dans chacune des catégories :

Éducation : Les lauréats sont le CJE MRC Deux-Montagnes, le CJE Thérèse-De Blainville et Persévérons Ensemble pour le Projet Les Mentors. Inspirant la persévérance, ce projet commun réunit des jeunes de 12 à 29ans qui présentent leurs projets sociaux, éducatifs ou entrepreneuriaux devant le public et cinq mentors chevronnés ;

Sports : William Merrikin est un athlète élite du baseball qui fait partie des Diamond. Il a su se démarquer par ses victoires provinciales, nationales et en représentant le Québec et le Canada lors d’une compétition internationale. Il est également reconnu par son engagement envers la communauté, sa conscience écologique et ses activités bénévoles ;

Environnement : Omer Demers, figure incontournable de Saint-Eustache depuis 14 ans, il est résolument engagé pour un avenir plus vert. Il a su influencer les politiques municipales, notamment pour la plantation de 7 000 arbres. Du haut de ses 80 ans, il est une personne dévouée et intègre ainsi qu’un bénévole d’exception ;

Arts et Culture: Jocelyne Garneau-Saucier a inspiré plusieurs talents et est reconnue essentiellement pour les arts textiles et l’artisanat dans la région. Elle est, entre autres, fondatrice de Tricotphiles et de l’association des artisans en métiers d’art de St-Eustache, en plus d’avoir présidé l’association des brodeuses et dentellières de Saint-Eustache ;

Affaires : Gilles Clément du Bingo Saint-Eustache est reconnu pour son engagement envers sa communauté. En 30 ans, il a remis plus de 30 millions de dollars à divers organismes locaux, faisant ainsi une grande différence dans l’offre de services aux populations vulnérables de la région ;

Communautaire-Organisme : Carole Gingras, est présidente de l’association Horizon Rosemère. En tant que leader dévouée, elle a redonné un second souffle à l’association, en renouvelant et adaptant l’offre des activités et des services. Sa vision a permis de revaloriser l’organisme et augmenter sa notoriété ;

Engagement social (individu) : Dr Victor Brochu, est depuis 2020, chef de département de Pathologie de l’hôpital Saint-Eustache. Il est reconnu pour son altruisme et son dévouement à la modernisation de l’établissement. Il a, entre autres, instauré des pratiques innovantes pour une meilleure prise en charge des patients ;

Coup de cœur du député : Raymond Tessier, est un homme de cœur qui incarne le dévouement par son engagement civique et son amour envers sa communauté. Il entame sa 40e année dans son rôle de conseiller municipal témoignant de sa passion pour le service public et ses concitoyens. Il s’agit d’un record de longévité pour un élu municipal.

« Je suis ravi d’avoir pu célébrer l’engagement de toutes ces personnes récompensées hier. Les quatre villes de la circonscription ont également été admirablement représentées grâce aux belles candidatures que nous avons eues cette année. Un beau succès d’année en année ! », a conclu M. Desilets.