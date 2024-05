Rapport financier 2023 : un surplus de plus 8 M$ pour Blainville

Le conseil municipal a déposé, à sa séance ordinaire du 14 mai 2024, le rapport financier de la Ville au 31 décembre 2023.

Ce rapport révèle un excédent d’exploitation de 5 M$ pour les revenus et les dépenses de fonctionnement, auquel on doit ajouter le produit des ventes de terrains de 3,9 M$, pour un surplus global de 8 995 800 $.

« Nous avons l’intention d’utiliser ces 3,9 M$ notamment, pour réduire la dette, cibler des sites d’intérêt dans le cadre de notre Plan de transition écologique et de notre Plan particulier d’urbanisme sur le boulevard du Curé-Labelle. Nous verserons également 2,5 M$ dans trois fonds de prévoyance, et nous réinvestirons des sommes importantes, dont 750 000 $, dans des projets bénéficiant à la population tels que l’amélioration de la sécurité autour des écoles et le déploiement de notre future politique du développement social. Cette dernière touchera les jeunes, les familles, les aînés et notre milieu associatif », a déclaré la mairesse, Liza Poulin.

Quelques exemples de projets qui seront réalisés

Outre ces projets, l’administration municipale octroiera une aide financière à l’organisme Carrefour alimenter l’espoir de Blainville (CALEB) qui, entre autres, distribue des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin.

Aussi, l’élaboration du plan directeur du pôle citoyen (hôtel de ville, aréna, bibliothèque, Parc équestre, etc.) fait partie de la liste des projets qui seront financés par l’excédent budgétaire au cours des prochains mois.

Des initiatives de nature économique seront également lancées, telle que l’élaboration d’une stratégie de développement économique, en collaboration avec les gens d’affaires.

Versement d’un total de 2,5 M$ dans trois fonds de prévoyance

L’ajout de 1 M$ au Fonds d’infrastructures, qui totalisera maintenant 3 150 000 $, permettra de consentir des investissements requis dans le plan de maintien des actifs de la Ville. Dans la même foulée, 500 000 $ seront versés au Fonds de transition écologique, afin de financer des projets du Plan de transition écologique et du Plan de lutte contre les îlots de chaleur. L’ajout de cette somme portera le total du Fonds à 1,7 M$.

« De plus, 500 000 $ seront ajoutés au Fonds de développement économique (pour un total de 2 M$) pour, entre autres, déployer les actions du Plan particulier d’urbanisme du boulevard du Curé-Labelle », a précisé Stéphane Bertrand, conseiller délégué à l’urbanisme et au développement économique.

Enfin, la Ville versera 500 000 $ dans le Fonds d’urgence, afin d’augmenter la réserve générale à 2,7 M$, représentant 2 % du budget de 2024.

Explications sur le surplus réalisé

La Ville de Blainville a ainsi réalisé un surplus de 8,9 M$ grâce notamment, à des revenus imprévus de 3,9 M$ provenant des ventes de deux terrains industriels du parc autoroutier réalisées à la fin de l’année 2023.

« En faisant la différence entre notre réel au niveau des revenus et des dépenses de fonctionnement, on en arrive à un surplus d’exploitation de 5 M$ qui représente 4,1 % du budget. En ajoutant le produit de la vente de terrains, le surplus global se situe à 8,9 M$ », a expliqué la mairesse Liza Poulin.

Autre facteur important expliquant cet excédent : les droits de mutation qui étaient estimés à 6,9 M$, dans le budget 2023, ont plutôt atteint 10,5 M$, soit une variation positive de 3,6 M$, attribuable à deux transactions importantes, soit le CHSLD à la sortie 28 et un projet commercial au sud de la ville.

Les subventions gouvernementales ont atteint un montant de 5 730 500 $, soit une variation positive de 1 282 200 $. « Cet écart est notamment dû à une subvention de la Communauté métropolitaine de Montréal pour le projet de logements abordables Habitations Rive Gauche, sur le boulevard du Curé-Labelle, de 1 167 725 $ », a précisé le conseiller délégué au logement, Jean-François Pinard.

Dette publique à la baisse

La mairesse, Liza Poulin, a informé les contribuables blainvillois que l’endettement public poursuit sa courbe descendante. « Ainsi, notre dette publique attribuable à l’ensemble des contribuables est passée à 147,5 M$ au 31 décembre 2023, soit une diminution de 3,3 M$. Notre ratio d’endettement par rapport à la richesse foncière s’établit désormais à 1,43 %, alors qu’il se situait à 1,48 % en 2022. Quant à notre richesse foncière, elle s’élevait à 10,3 milliards de dollars $ au 31 décembre 2023. Notre administration est donc fidèle à ses engagements de contrôle rigoureux de nos finances publiques et de notre endettement », a-t-elle conclu.