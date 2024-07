L'équipe de direction de Santé Québec prend forme avec quatre nouvelles nominations

Quatre nouveaux membres font leur entrée dans l'équipe de direction de l'agence Santé Québec. D'autres nominations seront annoncées d'ici la fin de l'été, moment où l'équipe exécutive devrait être complète.

Les nouveaux membres sont Julie Boucher, Sonia Dugas, Patrick Thierry Grenier et Vincent Lehouillier. Leur nomination a été entérinée par le conseil d'administration de Santé Québec le 12 juillet.

Le poste de chef du bureau de la cheffe de la direction, des affaires juridiques et de la gouvernance revient à Patrick Thierry Grenier. Depuis 2014, Me Thierry Grenier a occupé diverses fonctions publiques entre autres à titre de sous-ministre associé aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance au ministère de la Justice. Depuis l'an dernier, il est sous-ministre adjoint aux politiques et aux programmes au sein du ministère de la Famille.

Julie Boucher a été nommée en tant que vice-présidente aux affaires publiques et communications. C'est une ancienne journaliste qui a siégé ces dernières années aux comités de direction d'Hydro-Québec et de Via TGF en tant que responsable des communications externes et internes, de la marque, des affaires publiques et gouvernementales ainsi que des relations avec les collectivités et les Autochtones.

Sonia Dugas sera quant à elle vice-présidente aux finances pour la nouvelle société d'État. Mme Dugas est actuellement associée aux services-conseils en finance chez Deloitte où elle travaille depuis 2019. Elle a œuvré dans le réseau de la santé notamment à titre de directrice des ressources financières et de la logistique au CHU Sainte-Justine et en tant que directrice adjointe des ressources financières au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Le poste de vice-président au département de talent, culture et engagement a été attribué à Vincent Lehouillier. Ce dernier est présentement président-directeur général et membre du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Dans les dernières années, il a notamment occupé la fonction de sous-ministre adjoint à la direction générale du personnel réseau et ministériel pour le ministère de la Santé et des Services sociaux.

«J'ai une grande confiance en ces nouveaux membres de notre équipe de direction qui apporteront des compétences et des perspectives essentielles à la réalisation de nos objectifs. Tous ensemble, nous viserons à améliorer l'accès et rehausser la confiance de la population envers nos services de santé et services sociaux», a déclaré par voie de communiqué Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

Mme Biron a été nommée par le ministre de la Santé, Christian Dubé, à la tête de la nouvelle agence à la fin avril aux côtés de Frédéric Abergel, le vice-président exécutif aux opérations et à la transformation.

Au mois de mai, le gouvernement a procédé à la nomination du conseil d'administration de l’agence Santé Québec. La nomination de la femme d'affaires Christiane Germain en tant que présidente du conseil avait suscité de vives critiques de la part des partis d'opposition puisqu'elle est une caquiste de longue date et qu'elle devrait toucher une rémunération quatre fois plus élevée que ce qui avait été prévu il y a un an à peine.

Sur le C.A. on retrouve aussi l'ancienne députée péquiste Diane Lamarre, l’ancienne commissaire et ex-présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, Régine Laurent, le gériatre David Lussier et le médecin-conseil pour la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Stanley Vollant.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne