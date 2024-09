Le superministre Pierre Fitzgibbon démissionne

Le député de Mirabel, Jean-Denis Garon, du Bloc Québécois a annoncé qu’il ne tentera pas de solliciter un deuxième mandat lors de la prochaine élection fédérale pour des raisons professionnelles et familiales. En effet, monsieur Garon et son épouse accueilleront bientôt un premier enfant. De plus, il désire retourner à l'enseignement et à la ...