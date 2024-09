Une célébration pour les nouveaux citoyens dans Rivière-des-Mille-Îles

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, a eu l’honneur d’accueillir et de célébrer les nouveaux citoyens de la circonscription lors de la cérémonie de citoyenneté québécoise, tenue le 7 septembre à la Salle des Vétérans de la Légion à Deux-Montagnes.

« C’est toujours un moment exceptionnel de pouvoir reconnaître officiellement l’intégration de ces nouveaux Québécois au sein de notre communauté. En leur remettant ce certificat de citoyenneté québécoise, nous soulignons non seulement leur cheminement, mais aussi leur engagement à partager les valeurs qui nous sont chères. C’est une fierté pour moi d’être témoin de cette étape marquante de leur vie citoyenne », a déclaré Luc Desilets.

La cérémonie a permis de mettre en lumière les résidents des quatre villes de la circonscription qui ont obtenu leur citoyenneté entre mai 2023 et avril 2024. Environ soixante nouveaux citoyens ont ainsi reçu leur certificat symbolique de citoyenneté québécoise, célébrant ce moment important entourés de leurs proches et de la communauté, venus nombreux pour les féliciter.

Outre la remise des certificats, l’événement a été marqué par des performances musicales de Stéphane Pilon et un témoignage inspirant d’Aminata Ba d’origine sénégalaise. Ces moments forts ont illustré la diversité et la richesse culturelle qui font la force de notre société. La cérémonie a rencontré un vif succès, rassemblant près de 130 personnes dans une ambiance de fierté et de solidarité.

Au total, environ 460 personnes ont obtenu leur citoyenneté dans Rivière-des-Mille-Îles entre mai 2023 et avril 2024. Un événement comme celui-ci nous rappelle l’importance de se réunir autour de notre langue commune, le français, et de célébrer ensemble notre patrimoine culturel. C’est également une occasion précieuse pour les nouveaux citoyens d’échanger avec les élus.

« Je crois sincèrement que cette reconnaissance renforce le sentiment d’appartenance de nos nouveaux citoyens à notre communauté, et ce, même pour ceux qui sont ici depuis longtemps. C’est un grand privilège pour moi de pouvoir les rencontrer et célébrer avec eux la diversité culturelle et l’ouverture qui enrichissent notre circonscription », a conclu le député Desilets.