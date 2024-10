Ottawa doit relocaliser de force les demandeurs d'asile, estime Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault, estime qu'Ottawa doit rendre obligatoire – et non volontaire, comme le propose Ottawa – la relocalisation des demandeurs d'asile. Et cela s'appliquerait aussi à ceux qui sont déjà sur le territoire, a-t-il précisé.

«Ce que je veux, c’est qu’il y ait des résultats. Donc oui, que ce soit obligatoire, mais c'est au gouvernement fédéral à gérer ça», a dit M. Legault lors d'une mêlée de presse dans les bureaux de la Délégation générale du Québec à Paris.

M. Legault a précisé qu'il réclame le transfert de «la moitié des demandeurs d'asile qui sont actuellement au Québec» vers d'autres provinces. Et, selon lui, là encore, Ottawa pourrait «s'inspirer de la France».

Il maintient que «ce n'est pas logique» que le Québec ait reçu 45 % des demandeurs d'asile alors que la province ne compte que 22 % de la population canadienne.

La veille, M. Legault a confirmé que son gouvernement avait demandé à Ottawa d'instaurer des «zones d'attente» pour les demandeurs d'asile comme il se fait dans l'Hexagone.

Michel Saba, La Presse Canadienne