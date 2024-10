Aînés: le cabinet et plusieurs autres libéraux s'opposeront à la motion bloquiste

Le premier ministre du Québec, François Legault, estime qu'Ottawa doit rendre obligatoire – et non volontaire, comme le propose Ottawa – la relocalisation des demandeurs d'asile. Et cela s'appliquerait aussi à ceux qui sont déjà sur le territoire, a-t-il précisé. «Ce que je veux, c’est qu’il y ait des résultats. Donc oui, que ce soit obligatoire, ...