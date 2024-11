Le Bloc Québécois dépose une réforme de l’assurance-emploi

Le Bloc Québécois a déposé ce mardi en Chambre, une réforme qui apporterait des améliorations à l’actuelle et désuète loi sur l’assurance-emploi, selon Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville et porte-parole du Bloc Québécois en matière de Travail et d’Emploi, Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles et Jean-Denis Garon, député de Mirabel.

Le projet de loi bloquiste propose plusieurs mesures bonifiant la portée et l’étendue de la couverture de l’assurance-emploi afin de mieux protéger les travailleuses et travailleurs.

« Ça fait longtemps que le Bloc Québécois talonne le gouvernement libéral pour qu’il s’active et procède à la refonte de l’assurance-emploi qu’il promet depuis 2015. Les travailleurs ont assez attendu et le Bloc est à leurs côtés pour mettre de la pression sur Ottawa. Aujourd’hui, c’est un projet de réforme solide que nous déposons, bien arrimé aux réalités actuelles et qui protégerait beaucoup mieux un plus grand nombre de travailleurs », a expliqué Louise Chabot, porteuse du projet de loi.

Aboutissement d’une tournée en 2022 et de plusieurs études en comité, ce projet de loi ferait notamment passer de 55 à 60% le taux de prestations sur la rémunération assurable et rehausserait de 26 à 50 le nombre de semaines de prestations spéciales en cas de maladie. La réforme proposée par le Bloc présente l’accès à des prestations régulières de l’assurance-emploi pour les personnes forcées de quitter leur emploi en raison de violences conjugales, les personnes qui font un retour aux études ou en raison de responsabilités familiales. Le Bloc Québécois portera ce projet de loi dans les prochains mois, ainsi que dans ses propositions dans le cadre d’une future campagne.

« Le système actuel est désuet et doit être revu de fond en comble, et c’est le sens de notre proposition. Il faut le rappeler : 60% des travailleurs cotisant au régime qui perdent leur emploi n’auront pas accès au programme de l’assurance-emploi. C’est inacceptable! », a ajouté Luc Desilets.

« La couverture de l’assurance-emploi doit être élargie au plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs qui en ont besoin: c’est une question d’équité. Notre projet de réforme corrige donc plusieurs lacunes importantes; nous invitons le gouvernement libéral à être lui aussi du côté des travailleurs en mettant nos propositions de l’avant », a conclu Jean-Denis Garon.

Faits saillants du projet de loi sur la réforme de l’assurance-emploi :