Partielle dans Terrebonne: le PCQ a choisi son candidat

Le Parti conservateur d’Éric Duhaime (PCQ) a choisi son candidat pour l’élection partielle dans Terrebonne. Il s’agit de l'ingénieur Ange Claude Bigilimana qui a porté les couleurs de la formation politique lors du scrutin de 2022 dans le comté de Mille-Îles, à Laval.

Par voie de communiqué, le candidat conservateur dit vouloir défendre les contribuables et «représenter les jeunes qui n’ont plus accès à la propriété, les aînés qui ont payé trop de taxes et d’impôts pour les services de santé rendus et les parents qui s’opposent à l’idéologie woke dans nos écoles publiques».

La circonscription de Terrebonne est vacante depuis le départ du superministre Pierre Fitzgibbon, en septembre dernier.

Les autres partis politiques ont leur candidat, sauf la Coalition avenir Québec (CAQ). Les libéraux misent sur Virginie Bouchard, alors que les solidaires ont choisi Nadia Poirier.

Le Parti québécois (PQ) a annoncé il y a trois semaines que ce sera sa présidente, Catherine Gentilcore, qui va tenter de rafler cette circonscription à la CAQ.

Entre 1976 et 2018, Terrebonne a toujours été péquiste, sauf pendant un bref intermède de 2007 à 2008, lorsque la circonscription a été représentée par l’Action démocratique du Québec de Mario Dumont.

En 2018, le caquiste Pierre Fitzgibbon remporte le comté face au député péquiste sortant Mathieu Traversy. Il sera réélu en 2022.

Selon l’agrégateur de sondage Qc125, le PQ jouit d’une avance confortable dans Terrebonne devant la CAQ. Le PCQ est en cinquième place.

Le gouvernement doit déclencher la partielle au plus tard au mois de mars. Le coût estimé d’une telle élection est de 725 000 $.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne