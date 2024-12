Augmentation limitée du compte de taxes de 1,8 % à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a adopté, lors de la séance publique spéciale, tenue le 2 décembre dernier, son budget pour l’année 2025 qui s’élève à 72 305 000 $, en hausse de 3 301 000 $ (4,8 %) par rapport à l’année dernière.

Le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron, déclare à ce sujet : « Nous sommes heureux d’annoncer que l’augmentation du compte de taxes moyen pour une maison unifamiliale, en incluant la taxe foncière (générale et spéciale) et les tarifs, sera limitée à 1,8 % cette année, alors que celle pour un condominium sera de 1,5 %. Ce résultat enviable a été atteint grâce à une gestion serrée de nos dépenses et aux efforts concertés de toutes nos équipes. J’en profite pour souligner l’excellent travail du Service des finances qui a mené à bien ce budget, de même que la vigilance de notre nouvelle équipe de la Gestion du territoire et des actifs municipaux, qui a découvert et colmaté une fuite majeure dans notre réseau d’eau potable, qui perdurait depuis plus de 15 ans. Grâce à leur perspicacité, notre consommation d’eau sera réduite de 45 % et nous économiserons une somme de 700 000 $ par année. On se rappelle que l’été dernier, nous avions été interpellés par une nouvelle résidente, qui réclamait le paiement des droits de mutation en plusieurs versements. Nous sommes heureux d’annoncer que cette mesure devrait être mise en place dans les premiers mois de la prochaine année. L’année qui s’achève marque la fin des festivités de notre 175e anniversaire de fondation. Je tiens à remercier nos équipes de la Culture et des loisirs, des Communications et des Travaux publics pour l’excellent travail accompli dans l’organisation de ces célébrations. Vous vous êtes surpassées une fois de plus! »

Dans la dernière année, de belles réalisations furent accomplies. Soulignons entre autres la terminaison des grands travaux de la rue Turgeon, qui nous permet maintenant d’être fiers de cette artère devenue magnifique avec le retrait des poteaux d’utilité publique. La mise en valeur du cœur de Sainte-Thérèse s’est poursuivie par la réalisation de deux murales éclatantes sur les murs du Cabaret BMO. Sur le plan du transport actif, nous avons ajouté 2,7 kilomètres de voies cyclables à notre réseau, tout en donnant un mandat à Vélo Québec pour l’élaboration d’un plan directeur.

La Ville s’est dotée d’un Plan stratégique 2025-2035, qui se conclura l’an prochain par l’adoption d’un plan d’action. Deux nouvelles écoles, Trait-d’Union et Saint-Pierre, sont en construction, alors que le projet-concept de l’école Terre-Soleil a été approuvé. Nous sommes la première ville de la MRC à avoir adopté un règlement qui exige que tout nouveau développement immobilier comporte 10 % de logements abordables et 5 % de logements sociaux. Nous pourrions continuer encore, mais cette liste sommaire démontre l’étendue des accomplissements de la dernière année, dont les détails se trouvent dans le discours du budget disponible en ligne.

La prochaine année sera marquée par plusieurs projets et défis d’envergure. Parmi ceux-ci, il y a la construction de notre nouvel aréna, dont l’appel d’offres a été lancé le 27 novembre dernier. Il y a l’augmentation de capacité de l’usine de traitement des eaux usées que nous partageons avec la ville de Blainville, rendue nécessaire car elle est maintenant à saturation. Il y a aussi les mesures que nous voulons mettre en place pour réduire les risques d’inondation et de refoulement d’égout chez nos citoyens. Un plan d’action devrait être dévoilé à ce sujet d’ici la fin février. Ces défis demanderont des investissements considérables, face auxquels nous devrons faire preuve de créativité et de détermination.

Détails et informations supplémentaires

Le Discours et la présentation du budget 2025 complet, ainsi que le Programme triennal des dépenses en immobilisations 2025, 2026 et 2027, sont en ligne au www.sainte- therese.ca sous Ville / Administration / Budget et rapports financiers. Les citoyens peuvent consulter gratuitement l’évaluation de leur propriété sous Services / Services aux citoyens / Taxes évaluation et droit de mutation.«Je termine en vous souhaitant à tous un joyeux temps des Fêtes, rempli de réjouissances. Que la nouvelle année vous apporte santé, bonheur et succès! », a ajouté M. Charron.