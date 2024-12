Des investissements pour entretenir et développer les actifs de la Ville

Le programme d’immobilisations adopté le 10 décembre par le conseil municipal de Blainville contient des investissements totalisant 36,4 M$. Plus de la moitié de cette enveloppe budgétaire, soit 19,6 M$, servira à entretenir ses actifs.

« Blainville a connu une forte croissance à la fin des années 90 et au début des années 2000, période où une grande partie de nos infrastructures ont été construites. Dans le contexte actuel où la Ville entame la dernière phase de son développement, nous travaillons sur les leviers de croissance future ainsi que sur la gestion de nos actifs », a expliqué la mairesse, Liza Poulin.

Notons que la Ville de Blainville bénéficiera de subventions gouvernementales qui permettront de réduire l’emprunt à 25,5 M$ pour l’année 2025.

Amélioration des parcs et espaces verts

Dans ce volet du programme de travaux 2025, voici quelques exemples de projets :

Six parcs de la Ville feront l’objet de réaménagements, soit les parcs Blainville, des Hirondelles, des Chanterelles, d’Alençon, Plateau Saint-Louis et Marc-Aurèle-Fortin. Les détails de ces projets seront annoncés lors du lancement des travaux annuels au printemps 2025;

Huit nouveaux terrains de pickleball extérieurs et permanents seront construits au parc Maurice-Tessier, afin de répondre à la forte croissance de la demande et pour tenir des évènements, ainsi que des tournois;

La Ville procédera à l’élaboration d’un plan concept pour une patinoire réfrigérée recouverte;

Le corridor écologique de Chambéry sera aménagé et mis en valeur;

De nouveaux jardins communautaires seront aménagés pour desservir la population habitant plus au sud;

La Place de la Savoie (Chambéry) sera conceptualisée suite à une consultation publique.

« Nous prévoyons également faire l’acquisition de milieux naturels dans notre Grande tourbière en 2026 et 2027. Des investissements de près de 5 millions de dollars sont prévus d’ici les trois prochaines années et nous pourrons bénéficier de l’aide financière de la Communauté métropolitaine de Montréal. Pour 2025, nous allons octroyer un mandat à un organisme expert pour préparer des projets d’acquisitions dans ce secteur et pour accompagner la Ville dans sa démarche », a souligné le conseiller Jean-François Pinard, membre de la commission de l’administration, de la planification et du développement économique.

Projets pour améliorer les rues et des pistes cyclables

Construction d’une nouvelle piste cyclable sur la rue Omer-DeSerres et le boulevard Industriel pour encourager le transport actif;

Réfection de pistes cyclables et de passages piétonniers;

Ajout de mesures de modération de vitesse dans le cadre de la Politique de circulation adoptée en 2024;

Pavage du boulevard de la Seigneurie Ouest dans les deux directions;

Élargissement du boulevard Michèle-Bohec, avec des feux de circulation et une piste multifonctionnelle, entre la rue Gilles-Vigneault et le ruisseau Gohier.

Première phase du plan d’action pour améliorer la sécurité autour des écoles

Dans le volet Sécurité, planification et améliorations générales, la Ville investira pour réaliser la première phase d’un plan d’action pour améliorer la sécurité autour des écoles.

« Ce plan découle d’un audit effectué par un comité d’experts de la Ville, en collaboration avec le Service de police, les écoles de Blainville et le Centre de services scolaire. À partir de cette analyse, une liste de travaux prioritaires a été produite. Les écoles qui feront l’objet de travaux en 2025 seront annoncées avant le printemps », a expliqué Stéphane Dufour, conseiller délégué à la sécurité.

Soulignons que la Ville bénéficiera également d’une subvention de 350 000 $ du ministère québécois des Transports et de la Mobilité durable.

Dans ce même volet, la Ville confiera un mandat à un consultant pour préparer le concept d’aménagement du Plan particulier d’urbanisme du boulevard du Curé-Labelle adopté en 2024.

Travaux de maintien des actifs pour les infrastructures d’eau

Divers projets seront réalisés en matière de maintien des actifs pour les infrastructures d’eau, dont :

Bouclage du réseau d’aqueduc entre les rues de la Falaise et Paul-Albert;

Mise à niveau du poste de pompage sanitaire de la 43e Avenue Est;

Part de Blainville pour les travaux d’entretien du poste de surpression de la Côte-Sud (partenariat avec Boisbriand).

Amélioration de bâtiments municipaux

Des investissements seront également consentis pour apporter des améliorations aux bâtiments municipaux, dont :