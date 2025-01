La classe politique réagit à la démission de Justin Trudeau

Tant au niveau fédéral, que provincial, ou même municipal, la classe politique réagit grandement à la démission du premier ministre du Canada et chef du Parti libéral, Justin Trudeau.

Au Québec, François Legault a indiqué:

« Bien que nos opinions aient souvent divergé, je veux saluer aujourd’hui le service public de Justin Trudeau et son engagement envers le Canada. On a des défis importants qui nous attendent, notamment, avec l’arrivée de Donald Trump le 20 janvier. Je vais continuer de travailler avec M. Trudeau, son ou sa successeure et le gouvernement en place pour éviter ces tarifs. »

L'ancienne ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, a

« Les prochaines semaines seront marquées par une transition au sein du gouvernement canadien. Il demeure important pour le fédéral de faire avancer les dossiers dans l’intérêt des entreprises et de l’économie du Québec. Cela s’avère d’autant plus d’actualité avec l’arrivée prochaine de Donald Trump. Nous devons travailler ensemble pour éviter l’imposition de tarifs. »

Au fédéral, l'ancienne vice-première ministre, Chrystia Freeland a tenu à remercier le premier ministre démissionnaire. « Je remercie Justin Trudeau pour ses années de service pour le Canada, et les Canadiennes et Canadiens. Je lui souhaite, à lui et sa famille, le meilleur.»

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a lui aussi commenté la nouvelle,

« Justin Trudeau vous a déçu à plusieurs reprises. Sur les prix du logement et de l'épicerie. Sur le système de santé. Un nouveau chef ne changera rien. Les libéraux ne méritent pas une autre chance. Les conservateurs veulent saisir l'occasion de vous nuire au bénéfice des hauts dirigeants. Vous paierez le prix des coupures de Pierre Poilievre. Si vous vous opposez aux coupures conservatrices, si vous vous opposez aux riches qui s'enrichissent encore plus alors que tout le monde est à la traîne, appuyez le NPD. Vous pouvez avoir un gouvernement qui travaille pour vous, pour une fois.»

Finalement, en deuxième place dans les intentions de vote selon le dernier sondage de la firme Léger réalisé à la fin du mois de décembre, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre a commenté ceci:

« Rien n'a changé. Tous les députés libéraux et tous les candidats à la chefferie ont soutenu TOUT ce que Trudeau a fait pendant 9 ans, et maintenant ils veulent tromper les électeurs en échangeant un autre visage libéral pour continuer à arnaquer les Canadiens pendant encore 4 ans, tout comme Justin Trudeau. La seule façon de réparer ce que les libéraux ont brisé est de tenir des élections afin d'élire des conservateurs de gros bon sens qui ramèneront la promesse du Canada. »