Grève des mille travailleuses en CPE de la CSN dans les Laurentides

Près de 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN ont exercé une première journée de grève pour contrer la pénurie et valoriser les emplois. Plus de 500 travailleuses en CPE de la région des Laurentides se sont rassemblées pour demander au gouvernement d’accélérer la négociation et d’implanter des mesures pour continuer de donner les meilleurs services aux tout-petits et leur famille.

La CSN, qui représente 80 % des CPE syndiqués, souhaite que cette journée de grève nationale convainque le gouvernement d’agir pour freiner la pénurie de personnel importante qui touche le réseau. Rappelons que les travailleuses des CPE affiliées à la CSN disposent d’un mandat de cinq jours de grève adopté à 94 %. D’autres journées de grève pourraient s’ajouter si le gouvernement n’entend pas le message. Les travailleuses demandent notamment :

une charge de travail moins lourde;

une meilleure rémunération pour assurer l’attraction et la rétention;

des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées;

des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants, entre autres par des ratios bien balisés et respectés entre le nombre d’éducatrices et d’enfants, ainsi que par un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers.

« Chaque jour, les travailleuses des CPE de la région font tout ce qu’elles peuvent pour donner les meilleurs services possibles aux enfants. Dans les conditions actuelles, ce n’est pas facile et c’est urgent d’améliorer la situation. La grève d’aujourd’hui est un cri du cœur qui doit être entendu » lance Chantal Harrison, présidente du syndicat local.

« Cinq cents travailleuses des Laurentides ont répondu présentes pour se faire entendre aujourd’hui auprès des député-es de la région et du gouvernement. La CSN sera à leurs côtés jusqu’à ce qu’elles obtiennent une bonne convention collective. Les familles de la région peuvent compter sur le professionnalisme des travailleuses de CPE. Il est temps que le gouvernement passe à l’action pour veiller au meilleur développement des tout-petits », de conclure Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides - CSN.

Une grève partout au Québec

La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève du 23 janvier touche l’ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE, dont 25 dans la région des Laurentides.