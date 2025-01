Ottawa considère ouvrir un centre de traitement des demandes d'asile au Québec

Près de 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN ont exercé une première journée de grève pour contrer la pénurie et valoriser les emplois. Plus de 500 travailleuses en CPE de la région des Laurentides se sont rassemblées pour demander au gouvernement d’accélérer la négociation et d’implanter des mesures pour continuer de donner ...