Ottawa affiche un déficit de 22,7 milliards $ pour le deuxième semestre

Le député Luc Desilets, représentant de Rivière-des-Mille- Îles et porte-parole du Bloc Québécois pour les Anciens Combattants, dresse un bilan positif et chargé pour 2024. Il tient à souligner les actions concrètes qu'il a posé pour défendre les intérêts du Québec et soutenir les citoyens de la circonscription. « Il y a cinq ans, ...