Le Bloc demande au prochain chef du PLC de déclencher des élections dès sa nomination

Dès que les militants libéraux auront fait leur choix, le remplaçant de Justin Trudeau doit déclencher des élections sans attendre, plaide le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

«Je pense que des élections doivent avoir lieu le plus tôt possible, a déclaré M. Blanchet, mardi, lors d’une allocution devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). Le prochain chef ou la prochaine cheffe du Parti libéral du Canada doit, dès sa nomination, déclencher des élections.»

Il en va de «l’intérêt supérieur» du Québec et du Canada, a renchéri le chef du parti souverainiste en mêlée de presse en marge de son discours.

«On ne peut pas avoir un bout de négociation fait par M. Trudeau, suivi d'un bout de négociation fait par le nouveau ou la nouvelle chef du Parti libéral, suivi d'un autre bout de négociation qui sera fait par on ne sait qui, parce que personne ne sait comment sera composé le prochain gouvernement.»

M. Blanchet a réitéré qu’il ne voit pas la pertinence de rappeler le Parlement pour déployer un plan d’aide pour composer avec la menace tarifaire de Donald Trump à ce stade-ci. «On n'a pas les informations nécessaires pour déployer un plan intelligent de secours aux entreprises.»

Si le premier ministre du Québec, François Legault, réclame une renégociation hâtive de l’accord de libre-échange, M. Blanchet croit que le processus ne peut commencer sans la tenue d’une élection au fédéral.

«Il est inévitable qu'entre maintenant et la conclusion d'un nouveau traité de libre-échange, il y aura eu des élections fédérales. Alors, la logique suggère de le faire le plus vite possible pour que la stabilité s'installe pendant l'essentiel de la négociation.»

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne