MRC des Laurentides: Nomination de la directrice du service des Finances

Lors de la séance du 20 février dernier, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides a procédé à la nomination d'Isabelle Jubinville au poste de directrice des Finances.

Titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables, Isabelle Jubinville cumule près de vingt-huit ans d’expérience professionnelle, ayant notamment occupé des postes à responsabilité tels que directrice des finances et directrice générale au sein d'importantes organisations privées dans le secteur de la construction.

Isabelle relèvera directement de la direction générale et supervisera l’équipe du service des Finances. Parmi ses responsabilités figurent le contrôle interne, l’application des normes comptables, l’engagement financier des services sous sa responsabilité ainsi que la participation à l’élaboration des prévisions et stratégies budgétaires. Elle collaborera également avec tous les organismes apparentés de la MRC des Laurentides et au suivi des projets et subventions.

« À la suite d’un processus de dotation rigoureux, Isabelle s’est démarquée non seulement par la maîtrise de son champ d’expertise mais aussi par sa capacité à instaurer de nouvelles façons de faire pour l’amélioration continue des processus. Sa rigueur, sa polyvalence et sa grande volonté de mettre à profit sa vaste expérience financière dans un nouveau secteur d’activité qu’est le municipal, alliées à sa personnalité déterminée, nous ont convaincus qu’elle saura mener à bien les mandats sous sa direction », affirme la directrice générale et greffière-trésorière Nancy Pelletier.

«Sous la recommandation de notre directrice générale, le Conseil des maires a unanimement soutenu la candidature d’Isabelle Jubinville au poste de directrice des Finances. Son expertise en comptabilité ainsi que ses qualités humaines et son professionnalisme seront des atouts précieux dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons la bienvenue dans notre organisation », déclare Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides.