Lancement de la Marche mondiale des femmes et tournée des groupes

Dans le cadre du lancement régional de la Marche mondiale des femmes, le Réseau des femmes des Laurentides fait actuellement une tournée de ses membres. Elle sera l'occasion d'entendre les voix des femmes dans un contexte de menace aux droits sociaux.

« Nous allons à la rencontre de nos membres car nous avons besoin de connexion et d’espoir pour nous permettre d’agir et de ne pas se laisser abattre par le climat politique morose. Devant la montée des discours antiféministes décomplexés sur les plateformes, il est important que nous soyons solides et que nous restions debout. Rappelons que depuis plusieurs décennies, notre analyse féministe apporte des solutions qui améliorent quotidiennement les conditions de vie des femmes et assure une équité pour tout le monde », explique Isabelle Thibault, coordonnatrice générale du RFL.

La tournée se déroulera auprès de douze organisme dans sept MRC différentes.

Des évènements à venir

Le 8 mars ce sera le jour de la Marche mondiale des femmes partout dans la province. Tandis que le 18 octobre, un rassemblement devant l'Assemblée nationale à Québec est prévu.

Les revendications collectives dénoncent les violences faites aux femmes, la pauvreté qui persiste et l'effondrement de la biodiversité.

« Quand on regarde toutes les violences vécues par les femmes ( féminicides, agressions sexuelles, cyberviolences, etc. ) mêlées à la vulnérabilité économique et qu’on sait que certaines femmes sont encore plus touchées, on doit agir! Les statistiques révèlent, par exemple, que les femmes qui ont un handicap, les aînés ou celles issues de l’immigration, vivent des discriminations sur plusieurs fronts ce qui fait obstacle à leur santé. Je pense sincèrement que pour qu’une société soit riche, nous avons intérêt à inclure et favoriser la participation de toutes et de tous. C’est pourquoi nous sommes Encore en lutte et Encore en marche pour transformer le monde », conclut Sophie Gilbert, responsable du développement.