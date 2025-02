Les députés du Bloc Québécois des Basses-Laurentides s'expriment

Alors qu’une élection tenue sur fond de crise tarifaire pourrait être déclenchée tôt ce printemps, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, aux côtés de Jean-Denis Garon, député de Mirabel, Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, ainsi que Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles ont réitéré l’importance de s’assurer dans un contexte d’incertitude que les intérêts supérieurs du Québec soient respectés.

Devant une salle comble mardi, lors du rassemblement en marge du caucus bloquiste tenu à Victoriaville, il a invité les Québécois à se donner la voix la plus forte possible, la seule voix qui protégera leurs intérêts et leur économie.

« Un fait demeure : le Bloc Québécois garde les priorités du Québec bien en vue et s’y consacre avec sérieux, comme il l’a démontré jusqu’ici. Fidèles à eux-mêmes, aucun des partis fédéraux ne fait montre de la plus infime préoccupation à l’égard des enjeux cruciaux pour le Québec. Qui va s’occuper des enjeux propres au Québec en matière d’économie? Alors que l’élection approche et qu’un nouveau gouvernement sera constitué, nous réitérons notre ferme engagement envers les Québécois à mettre de l’avant leurs priorités et leurs intérêts économiques, que ce soit dans le Canada, en Amérique ou à l’international. Parce que seule la voix de la raison défendra les intérêts du Québec », a rappelé Yves- François Blanchet.

Au Bloc, on veut dès maintenant contribuer à préparer des réponses tangibles à la crise tarifaire. « On doit rendre disponibles des liquidités transitoires d’adaptation pour les entreprises. On doit favoriser la transformation ici de nos propres ressources naturelles et développer de nouveaux marchés comme le propose le Bloc depuis longtemps. On doit préserver le pouvoir d’achat des aînés et des gens vulnérables. On doit déployer des efforts pour protéger les sièges sociaux qui sont sollicités pour se délocaliser aux États-Unis », a précisé Jean-Denis Garon.

« Quelles que soient les pistes d’action qui seront mises de l’avant, il est primordial de s’assurer qu’il y ait une voix et un poids pour le Québec dans les semaines et les mois qui s’en viennent. Qui va parler pour le Québec? Le Bloc Québécois sera cette voix pour le Québec ! », a souligné Louise Chabot.

« Il sera la voix du bois québécois, de l’aluminium québécois, de l’intelligence artificielle québécoise, du secteur industriel québécois, de l’énergie propre du Québec, de l’agriculture québécoise, des minéraux québécois, des pêches québécoises, de l’aérospatiale québécoise, de la culture québécoise, de notre langue, de notre laïcité, d’une vision québécoise de l’immigration réussie; de ce qui fait que notre économie et notre identité sont ce qu’elles sont, et que le Québec reste un joueur incontournable sur le continent. Il n’y aura que le Bloc qui prendra à bras le corps, exclusivement et avec détermination, l’entièreté des intérêts des Québécoises et des Québécois », a conclu Luc Desilets.