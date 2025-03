Le Bloc Québécois présente sa candidate pour Les Pays-d’en-Haut

Ariane Charbonneau sera candidate à l’investiture du Bloc Québécois dans la nouvelle circonscription laurentienne Les Pays-d’en-Haut. L’avocate et gestionnaire, qui a œuvré à la direction de l’organisme Éducaloi depuis plusieurs années.

Elle en a fait l’annonce aux côtés du chef du parti , Yves-François Blanchet, de la députée de Laurentides-Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, du député de Rivière-du-Nord, Rhéal Éloi Fortin, et du député de Mirabel, Jean-Denis Garon.

Détentrice d’une licence en droit et d’une maîtrise en administration des affaires, Ariane Charbonneau a de nombreuses réalisations à son actif. Éducaloi a prospéré, tant au plan budgétaire que de celui des ressources humaines. Femme d’affaires et d’action, elle a pour la région et pour le Québec une ambition à la hauteur du potentiel et des possibilités qu’elle constate.

« J’adore la région et les gens qui y vivent et j’ai vraiment envie de mettre mes compétences en droit, en vulgarisation et en gestion au service de ma communauté. Je pense qu’ensemble, nous pourrons faire avancer les priorités des citoyens et citoyennes d’ici et les enjeux qui leur tiennent à cœur. Je veux m’investir pour continuer mon engagement envers la société québécoise, pour la rendre plus forte, plus autonome, plus ouverte, mais aussi plus paisible et harmonieuse et c’est avec le Bloc que je souhaite le faire parce que je m’y reconnais, non seulement par ma culture, mes valeurs et mon identité fièrement québécoise, mais aussi dans la façon de travailler du parti. Au Bloc, on travaille avec rigueur et constance en gardant à l’esprit qu’on est là dans le seul intérêt des Québécois. C’est une approche qui me ressemble, ça! », confie Ariane Charbonneau.

« L’élection se tiendra sous fond de crise tarifaire. C’est l’éléphant dans la pièce, mais plutôt que de céder à la peur, il est impératif de se tenir debout pour que dans les négociations à venir, la culture, la langue, l’économie du Québec et les richesses qui lui sont propres ne fassent pas figure de monnaie d’échange pour préserver le pétrole de l’Ouest, les intérêts financiers de Toronto ou l’industrie automobile ontarienne. Qui parlera pour la culture québécoise, le bois québécois, pour les PME et industries québécoises, pour l’agroalimentaire québécois, l’aérospatiale québécoise, les minéraux québécois, l’énergie propre du Québec, bref de tous nos atouts et de ce qui nous rend uniques? Seul le Bloc Québécois pourra parler pour le Québec. Je veux y joindre ma voix et j’invite tous les citoyens et citoyennes de la nouvelle circonscription Les Pays-d’en-Haut à se donner une voix forte, pour eux et pour le Québec, en appuyant le Bloc Québécois à la prochaine élection fédérale », conclut Ariane Charbonneau.