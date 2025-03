Subvention pour la résilience aux inondations et refoulements d’égouts

Comme présenté aux Thérésiens lors d’une séance d’information tenue le 25 février dernier, la Ville de Sainte-Thérèse lance son Programme d’inspection et d’accompagnement subventionné pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments de la ville de Sainte-Thérèse aux inondations et aux refoulements d’égouts.

Le Programme permettra aux citoyens admissibles d’obtenir gratuitement une analyse de vulnérabilité de leur propriété par des experts, une description détaillée de travaux de protection à réaliser ainsi que des inspections de conformité après-travaux. Tous les détails ainsi que le formulaire de préinscription sont maintenant disponibles au sainte-therese.ca > Services > Services aux citoyens > Subventions

Ce formulaire de préinscription permettra aux Thérésiens de réserver leur place en attendant la publication du formulaire d’inscription complet du Programme. Une inscription officielle devra être faite ultérieurement. La Ville avertira les citoyens préinscrits au moment de l’ouverture des inscriptions officielles.

« Face aux épisodes de pluies diluviennes et aux risques d’inondations accrus entraînés par les changements climatiques, notre administration agit pour protéger nos résidences et nos familles. Ce Programme de subventions est une étape concrète pour renforcer la résilience de notre communauté et assurer la sécurité de tous. J’invite les citoyens à en profiter afin que, collectivement, nous puissions mieux nous préparer aux défis climatiques à venir. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus sûr et plus durable pour Sainte-Thérèse », mentionne le maire de Sainte-Thérèse Christian Charron.

Il est possible de visionner l’intégralité de la séance d’information du 25 février dernier ou de consulter le document de présentation du Plan d’action pour améliorer la résilience face aux risques d’inondation et de refoulement d’égouts en visitant la page Web sainte-therese.ca > Ville > Actualités > Publications. Ce plan d’action inclut les détails du Programme d’inspection et d’accompagnement subventionné pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments de la ville de Sainte-Thérèse aux inondations et aux refoulements d’égouts.