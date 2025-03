Louise Chabot dresse un bilan positif de son engagement politique

Après deux mandats au service des citoyennes et citoyens de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot effectue son bilan marqué par un engagement indéfectible envers la communauté. Soutien accru aux organismes communautaires, entreprises et municipalités, présence continue pour aider ses concitoyennes et concitoyens et défense des travailleurs, son passage à la Chambre des communes aura été guidé par une seule priorité : être une voix forte à Ottawa pour les gens d’ici.

Tout au long de ses deux mandats, Louise Chabot a été reconnue pour sa proximité avec le milieu. Chaque année, elle participait à plus de 150 événements locaux, soutenait les villes dans leurs projets, organisait des consultations citoyennes et des activités comme les épluchettes de la députée et les distributions de citrouilles. Cet engagement sur le terrain s’est aussi traduit par un appui accru aux organismes et municipalités de Thérèse- De Blainville. Depuis 2020, c’est plus de 4,4 millions de dollars qui ont été investis par le bureau de la députée et différents programmes fédéraux, comme le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés et Emplois d’été. « Mon engagement a toujours été de travailler avec et pour tout le monde. Chaque projet et chaque initiative que j’ai soutenus ont été des façons concrètes d’améliorer le quotidien des gens d’ici. Être sur le terrain, écouter et agir, c’est ce qui a guidé chacune de mes actions » de déclarer Louise Chabot.

Une équipe efficace au service des citoyens

L’équipe de Louise Chabot s’est distinguée par sa proactivité et sa disponibilité. Depuis octobre 2019, plus de 1200 dossiers ont été traités et réglés, touchants divers services et ministères fédéraux, qu’il s’agisse de débloquer un dossier d’immigration, d’aider un citoyen à obtenir ses prestations d’assurance-emploi ou de naviguer dans la bureaucratie fédérale. « Assurer un service efficace, professionnel et assidu aux citoyennes et citoyens de Thérèse-De Blainville était l’un de mes engagements phares lors de l’élection de 2019. Mon équipe et moi avons toujours tout mis en œuvre pour accompagner ces personnes dans leurs démarches et leur offrir un soutien rapide et efficace. Les gens qui nous contactent comptent sur nous pour répondre à leurs questions et leur venir en aide et je crois qu’on peut dire mission accomplie! », de renchérir la députée de Thérèse-De Blainville.

Des actions parlementaires axées sur la défense des travailleurs et la promotion de leurs droits

En tant que porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Emploi, de Travail, de Développement de la main-d’œuvre et d’Inclusion des personnes en situation de handicap, la députée de Thérèse-De Blainville a été une voix incontournable à la Chambre des communes. Elle a mené de nombreuses batailles pour renforcer la protection des travailleurs. Dès 2019, elle revendiquait l’augmentation des prestations de maladie de l’assurance-emploi de 15 à 50 semaines ainsi qu’une réforme globale de l’assurance- emploi. En 2022, elle déposait le projet de loi C-276 visant à interdire le recours aux briseurs de grève et en automne dernier, elle présentait le projet de loi C-418, une réforme en profondeur du programme de l’assurance-emploi afin que personne ne soit laissé pour compte. Elle a su également donner une voix aux personnes en situation de handicap dans les dossiers qui les concernent, comme la loi sur l’accessibilité et la Prestation canadienne des personnes handicapées. « Depuis le début, je me suis battue pour améliorer le sort des travailleuses et des travailleurs. J’ai toujours maintenu une pression constante sur le gouvernement pour que les dossiers de réforme de l’assurance-emploi et des briseurs de grève progressent, comme en témoignent les deux projets de loi que j’ai déposés », d’ajouter Mme Chabot.

Servir la population de Thérèse-De Blainville : une fierté!

« Alors que mon parcours politique touche à sa fin, je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens de la circonscription pour leur confiance et leur appui indéfectible. Je vous ai toujours représenté avec rigueur, honneur et fierté dès le moment où vous m’avez accordé votre confiance. Ce fut un réel privilège et un honneur que d’avoir été votre députée. À vous toutes et tous, merci! », de conclure Louise Chabot.