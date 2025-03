Deux sportifs de la Rive-Nord reçoivent une bourse de la Fondation Aléo

L'escrimeur Olivier Desrosiers de Rosemère et l'haltérophile Étienne Jolicoeur de Lachute ont reçu tous les deux une bourse de la Fondation Aléo pour les soutenir dans leur parcours sportif.

Olivier s'est vu remettre 4 000 $. Âgé de 20 ans, il a obtenu une 8e place au sabre par équipe aux Jeux olympiques de Paris 2024, une 3e place aux Championnats panaméricains séniors individuels, à Lima, en juin 2024. Il est présentement étudiant au baccalauréat en physiothérapie à l'Université de Montréal. Après sa carrière sportive, le sabreur aimerait ouvrir sa clinique de physiothérapie pour notamment travailler avec des athlètes en les soutenant dans leur développement sportif.

Étienne. 18 ans, a reçu un montant de 2 000 $. En décembre 2024, il a reçu la distinction de meilleur leveur junior (U20), lors des Championnats québécois et une 7e place aux Championnats mondiaux jeunesse en 2023. Il est étudiant au baccalauréat en sciences de la santé, études appliquées en kinésiologie à l’Université d’Ottawa. Il aimerait dans le futur devenir thérapeute sportif et suivre des équipes sportives.

Une soirée de remise de bourses

La cérémonie de remise de bourses s'est déroulée le 19 mars, une valeur totale de 100 000 $ a été remis à 22 récipiendaires issus de 18 sports différents.

Réunis au tout nouveau siège social de la Banque Nationale, les boursiers et boursières ont reçu non seulement un chèque, mais aussi un accès à vie aux services déployés par la Fondation Aléo. Effectivement, tous les étudiants-athlètes de la Fondation, dès leur première bourse, deviennent membres de la famille Aléo à vie, ayant ainsi accès aux services d’orientation, de mentorat, de soutien en transition de carrière, en communications et bien d’autres, pendant leur carrière sportive, mais aussi après et pour toujours.