Les bloquistes des Basses-Laurentides mettent en garde contre Mark Carney

Les candidats bloquistes des Basses-Laurentides, Jean-Denis Garon dans Mirabel, Luc Desilets dans Rivière-des-Mille-Îles, Rhéal Fortin dans Rivière-du-Nord et Marie-Noëlle Closson-Duquette dans Thérèse-De Blainville, ont mis la population des Basses-Laurentides en garde contre le chef libéral Mark Carney.

Selon leur communiqué, ils dénoncent notamment ses positions sur les oléoducs, son implication dans des paradis fiscaux, son refus de débattre, son arrogance envers les journalistes, son absence de plan clair et sa méconnaissance du Québec.

« Depuis son entrée en politique, Mark Carney accumule les déclarations contradictoires, les demi-vérités et les mensonges. Il a prétendu avoir une stratégie pour faire face aux tarifs de Donald Trump. Toujours pas de plan. Il a menti sur les raisons de son refus de débattre devant les Québécois, acceptant d’abord puis prétextant la somme demandée par TVA... Avant de blâmer l’absence du Parti vert. Il continue de semer la confusion sur ses avoirs personnels et ses liens avec de puissants intérêts financiers. Comment peut-on faire confiance à quelqu’un qui fuit la transparence à chaque tournant? S'il n'est pas capable du courage nécessaire à son nouveau rôle, il aurait dû rester banquier », a affirmé Jean-Denis Garon.

« Mark Carney n’est pas un homme du peuple. C’est un multimillionnaire déconnecté du Québec qui a profité des failles du système fiscal international pour maximiser les profits de ses clients, notamment par l’entremise de Brookfield Asset Management Ltd. Il a refusé de rendre publics ses avoirs, semant l’opacité sur les liens entre ses décisions et ses intérêts personnels. Sans compter son arrogance envers les journalistes et sa méconnaissance du Québec, on a affaire à un banquier qui conseille les plus riches de la planète et qui évite soigneusement de divulguer ses propres placements. Il parle d’équité, mais s’arrange pour payer le moins d’impôts possible. Est-ce cela dont le Québec a besoin? », a souligné Marie-Noëlle Closson Duquette.

« Dans un contexte géopolitique tendu avec Donald Trump, le Québec a besoin de leaders qui le défendent avec fermeté. Nous partageons l’inquiétude des élus de l’Assemblée nationale quant au sort qui sera réservé au Québec dans les futures négociations commerciales du Canada. En ces temps incertains, qui protégera le Québec, foyer de la francophonie d’Amérique du Nord et notre droit à une société laïque, telle que nous l’avons démocratiquement choisie? Qui travaillera sans relâche pour s’assurer que les intérêts économiques du Québec, dont la gestion de l’offre, le boisd'œuvre et l’aluminium, ne soient pas sacrifiés au profit du secteur automobile de l’Ontario et du pétrole sale de l’Ouest? Seul le Bloc Québécois en fait sa mission », a déclaré Luc Desilets.

« La nation québécoise est unique au monde, accueillante, francophone, laïque, éprise de liberté et brillante tant par son innovation que par sa culture. Cette nation, le Bloc Québécois est fier de la défendre chaque jour. Nous ne pouvons la laisser entre les mains d’un gouvernement canadien majoritaire. En refusant une majorité aux libéraux et en accordant la balance du pouvoir au Bloc Québécois, les gens des Basses-Laurentides se choisiront une véritable police d’assurance politique. Nous empêcherons Ottawa de sacrifier le Québec en votant contre tout ce qui ira à l’encontre de nos intérêts et voterons pour ce qui lui bénéficie. Parce qu’au Bloc Québécois, sans compromis et tout le temps, nous choisissons le Québec! », a conclu Rhéal Fortin.