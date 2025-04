Bâillon pour Stablex : Le Conseil central des Laurentides indigné

L'équipe de Néomédia présente l'intégrale du dernier communiqué de presse du Conseil central des Laurentides – CSN qui dénonce avec indignation la gestion du dossier Stablex par le gouvernement du Québec.

Nous apportons notre appui à la Ville de Blainville, à la MRC de Thérèse-De Blainville et surtout à la Coalition des citoyens de Blainville contre la cellule #6 de Stablex, qui se mobilise sans relâche pour protéger l’une des dernières tourbières d’importance écologique dans la région : la Grande tourbière de Blainville.

Un enjeu environnemental majeur

Depuis plusieurs mois, la population, les élus municipaux et les groupes citoyens expriment leurs préoccupations face au projet d’agrandissement du site d’enfouissement de déchets toxiques de Stablex. La cellule #6, qui serait aménagée à proximité immédiate de la tourbière, pose un risque environnemental considérable pour cet écosystème fragile.

Les tourbières jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la filtration de l’eau et la préservation de la biodiversité. Or, au lieu d’écouter la voix des citoyens et des experts, le gouvernement a consulté mais s’en fout et refuse d’appliquer rigoureusement ses propres lois en matière de protection de l’environnement.

Un gouvernement qui manque à ses responsabilités

Le Conseil central des Laurentides – CSN s’insurge contre l’attitude du gouvernement, qui semble faire la sourde oreille face aux appels des citoyens et des instances municipales. Comment avoir le culot d’imposer un bâillon sur un dossier aussi sensible ? C’est devenu une fâcheuse habitude de ce gouvernement qui, au lieu d’assumer ses responsabilités de représentant de la population, évite les débats qui remettraient en question ses convictions biaisées.

Nous dénonçons vivement cette incohérence et exigeons :

✔ Une transparence totale dans les décisions entourant ce projet

✔ Un moratoire immédiat sur l’agrandissement du site de Stablex

✔ Une consultation élargie auprès des citoyens et des spécialistes en environnement

✔ Un engagement ferme du gouvernement à protéger la Grande tourbière de Blainville

Des solutions alternatives doivent être envisagées. Stablex est non seulement situé en milieu protégé, mais, 40 ans plus tard, cet emplacement est devenu un secteur plus densément peuplé. Avant de lui accorder des ressources et du soutien, ne devrions-nous pas nous interroger sur la mission même de cette entreprise ?

Un soutien réaffirmé

Devant cette situation inacceptable, la CSN réaffirme son appui à la lutte menée par la Coalition des citoyens de Blainville et appelle l’ensemble de ses syndicats à en faire de même. Il est essentiel de maintenir la pression et d’exiger que le gouvernement assume enfin ses responsabilités.

Nous réitérons notre soutien total à la Coalition des citoyens de Blainville et nous serons aux côtés des acteurs engagés pour défendre notre environnement et nos communautés.