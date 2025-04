Syndicats: que les revenus des contre-tarifs servent à aider les travailleurs touchés

Des syndicats qui représentent plus de 3 millions de travailleurs au Canada tiennent à ce que les revenus qui seront générés par les contre-tarifs du Canada à l'encontre des États-Unis soient investis dans l'aide directe aux employés touchés.

Au cours d'une conférence de presse commune à Ottawa mercredi, ces syndicats, dont la FTQ, réunis sous le chapiteau du Congrès du travail du Canada (CTC), ont rapporté de grandes craintes de leurs membres face au soutien dont ils pourront bénéficier, lorsque les industries canadiennes seront plus largement frappées par des droits de douane américains.

«Autant au fédéral qu'au provincial, on veut des gouvernements qui vont jouer leur rôle de bon père de famille pour des centaines de milliers de familles qui sont extrêmement stressées, à l'heure actuelle», a plaidé la présidente de la FTQ, Magali Picard.

À ses côtés, la présidente du CTC, Bea Bruske, a noté que les chefs libéral Mark Carney et néo-démocrate Jagmeet Singh s'étaient engagés à ce que l'argent touché par d'éventuels contre-tarifs canadiens à l'encontre des États-Unis soit investi dans l'aide aux travailleurs. «Ce n'est pas ce qu'on a entendu de Pierre Poilievre (le chef conservateur), qui parle plutôt de baisses d'impôt», a souligné Mme Burke.

Le CTC et la FTQ sont les plus grandes organisations syndicales au Canada et au Québec, représentant respectivement 3 millions et 600 000 travailleurs, dans les industries les plus touchées par d'éventuels droits de douane, comme l'aluminium, l'acier, la forêt, l'aérospatiale, l'automobile, le transport, la fabrication.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne