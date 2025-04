Trump évoque un possible sursis des droits de douane sur les automobiles

Le président américain Donald Trump a évoqué une possible nouvelle suspension des droits de douane sur les automobiles après l'imposition de droits de douane de 25 % sur les importations de véhicules et de pièces automobiles plus tôt ce mois-ci.

Interrogé lundi dans le Bureau ovale sur les exemptions de produits temporaires, M. Trump a indiqué qu'il étudiait une solution pour aider les constructeurs automobiles.

Il a spécifiquement cité les entreprises qui fabriquent des véhicules au Canada et au Mexique.

Le président américain affirme que ces entreprises pourraient avoir besoin de plus de temps pour adapter leurs chaînes d'approvisionnement aux États-Unis.

Donald Trump a imposé des droits de douane sur toutes les importations automobiles aux États-Unis, mais a accordé une exemption partielle aux véhicules visés par l'Accord commercial Canada-États-Unis-Mexique.

Le secteur automobile nord-américain est profondément intégré, les véhicules traversant les frontières à plusieurs reprises avant d'être un produit fini.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne