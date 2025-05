Luc Vézina devient candidat à la mairie de Sainte-Thérèse

Entouré de ses proches et de plus de 200 personnes réunies au Centre culturel et communautaire de Thérèse-De Blainville, Luc Vézina a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de Sainte-Thérèse, en vue des élections municipales de novembre 2025.

Fort de ses 30 années d’engagement comme conseiller municipal, M. Vézina a choisi de poursuivre son engagement politique :

« Après trois décennies, j’aurais pu me dire que j’avais fait ma part. Mais les défis des dernières années, tant politiques qu’économiques, m’ont convaincu du contraire. Je veux continuer de servir la population, et le faire avec encore plus d’énergie. Il est temps de reprendre un contrôle rigoureux des finances de notre Ville », a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Lors de cette soirée festive, les trois conseillers municipaux de l’opposition – Barbara Morin (district De Sève), Johane Michaud (district Marie-Thérèse) et Armando Melo (district Blanchard) – ont annoncé qu’ils solliciteront un quatrième mandat lors des élections municipales de novembre prochain.

Forts de leurs 12 années d’engagement, ils souhaitent poursuivre leur travail de représentation au sein de leur district respectif, toujours au service des Thérésiennes et des Thérésiens. Les quatre élus ont ensuite dévoilé les membres d’une équipe renouvelée, compétente et représentative de la communauté thérésienne.

Les nouveaux visages du Parti Thérésien - Équipe Luc Vézina

Jade Tellier, mère de deux jeunes enfants, propriétaire d’un cabinet de soins de massothérapie et d'esthéSque à Sainte-Thérèse et alliée de l’organisme « Le Phare des AffranchiEs » ;

Laurent Grenier, naSf de Sainte-Thérèse, ancien inspecteur de contrôle de qualité dans le domaine de l’aviaSon et entrepreneur en rénovaSon depuis 17 ans ;

Gabrielle Germain, diplômée en éducation et étudiante au baccalauréat en travail social ;

Katherine Vézina, enseignante de génie chimique à Polytechnique Montréal et titulaire d’une maîtrise en pédagogie ;

Régine Apollon, ancienne conseillère municipale de Sainte-Thérèse (2017–2021), étudiante en urbanisme et propriétaire d’un commerce de design d’intérieur au village depuis 11 ans.

Lancement

Ce lancement a aussi été l’occasion de dévoiler la nouvelle image de marque du Parti Thérésien – Équipe Luc Vézina, inspirée de la fleur stylisée du logo municipal actuel, déclinée en teintes naturelles pour souligner l’attachement de l’équipe à l’environnement et à la qualité de vie.

En amorçant cette campagne, Luc Vézina a lancé un appel à la mobilisation citoyenne, invitant la population à s’impliquer activement en participant aux événements de campagne ou en soutenant financièrement le parti. Il a d’ailleurs rappelé que son équipe avait perdu la mairie par 69 votes lors de la dernière élection, soulevant l’importance d’une forte mobilisation le 2 novembre prochain.

Le programme électoral sera dévoilé au cours des prochaines semaines. D’ici là, M. Vézina et son équipe poursuivront leurs rencontres de proximité avec les Thérésiennes et Thérésiens, afin de bâtir une plateforme en phase avec leurs préoccupations.

« Trente ans à écouter, à comprendre et à agir m’ont appris une chose essentielle : pour répondre aux besoins des citoyens, il faut des actions concrètes, efficaces et durables. C’est cette expérience que je souhaite mettre au service de Sainte-Thérèse », a conclu Luc Vézina.