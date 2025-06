Blainville présente les réalisations des commissions permanentes

La mairesse Liza Poulin et ses collègues du conseil municipal ont présenté les résultats des travaux de l’ensemble des commissions permanentes.

« Ce rapport témoigne des réalisations de chacune de ces instances en lien avec les aspirations et les objectifs de notre planification stratégique 2024-2029. Chaque commission permanente est responsable du suivi de dossiers précis en lien avec les priorités de notre administration », a déclaré Liza Poulin.

Les commissions permanentes sont composées d’élus et de membres de l’appareil administratif.

Culture, loisirs, vie communautaire et associative

Composée des conseillers Nicole Ruel, David Malenfant et Serge Paquette, cette commission fait le suivi des dossiers, activités, programmations et projets émanant du Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, et des activités des diverses associations reconnues par la Ville.

Les principales réalisations découlant de ses travaux sont :

la politique municipale du développement social, qui conjugue les diverses politiques adoptées précédemment par la Ville et prévoit des actions visant à réduire les inégalités sociales en plus d’améliorer la qualité de vie;

la bonification de l’offre de formations pour le milieu associatif afin de mieux outiller les responsables dans leur mission;

la mise en valeur des associations sur les outils de communication de la Ville afin de les soutenir dans leurs efforts de recrutement et de visibilité.

Communications et relations citoyennes

Cette commission encadre les stratégies de communication de la Ville, dont la planification annuelle des campagnes de sensibilisation, les communications internes, le rayonnement de Blainville et l’expérience citoyenne avec l’administration. Les élus, Marie-Claude Perron, Michèle Murray et Philippe Magnenat en font partie.

Cette commission a, entre autres, supervisé les réalisations suivantes :

l’adoption d’une politique d’information qui met de l’avant les mécanismes et occasions de consulter et de solliciter la participation citoyenne;

la réalisation d’une troisième édition du budget participatif de la Ville, avec comme nouveauté une thématique sur la transition écologique (volet environnemental);

la poursuite de l’implantation de la Centrale citoyenne afin de simplifier le processus et que les demandes soient formulées en personne, par téléphone ou en ligne.

Transition écologique et mobilité

Cette commission, composée des conseillers Francis Allaire et Marie-Claude Collin, voit à la mise en œuvre du plan de transition écologique de la Ville et le développement du réseau de transport actif.

Les actions suivantes ont été réalisées sous sa responsabilité :

le déploiement du plan de transition écologique, par; o l’organisation d’événements écoresponsables; o la réalisation d’un inventaire et d’un plan de réduction des gaz à effet de serre; o l’adoption d’un plan de lutte contre les îlots de chaleur; o l’achèvement de la création d’une réserve naturelle en milieu privé au nord de la Ville (intersection des boulevards du Curé-Labelle et Céloron);

le déploiement d’une campagne de communication sur l’utilisation de l’eau potable et l’application d’une nouvelle règlementation sur l’arrosage des pelouses dans le cadre de notre plan de transition écologique et de la préservation de notre plus grande richesse naturelle;

la planification du projet du boisé de Chambéry qui prévoit l’aménagement de sentiers muni d’aires de repos et d’observation de la nature.

Sécurité et infrastructures

Cette commission, chargée de veiller à la sécurité publique sur le territoire, aspire également à développer et à entretenir les infrastructures municipales. Les conseillers Patrick Marineau et Stéphane Dufour en font partie.

Les réalisations suivantes étaient placées sous sa gouverne :

l’élaboration et l’adoption d’une politique municipale de la gestion de la circulation, de la mobilité et de la sécurité afin d’appliquer un cadre décisionnel et des mesures d’atténuation de la vitesse cohérentes en rapport avec les requêtes soumises et traitées;

la préparation d’un plan d’action pour améliorer les mesures de sécurité auprès des écoles blainvilloises;

la planification de la gestion des actifs municipaux afin de mieux cibler les investissements sur les infrastructures.

« Ces réalisations démontrent la somme de travail accompli par notre conseil municipal et par tout le personnel administratif. Tous ces efforts ont été déployés dans l’objectif de continuer d’offrir un environnement dynamique et stimulant, tout en optimisant notre offre de services », a conclu la mairesse Liza Poulin.